COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

影／要求福食零檢出扯疫情死亡率　陳時中起身對罵鄭麗文

衛福部長陳時中因為國民黨立委鄭麗文痛批「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，被挑動敏感神經，起身互罵「這是不實指控」。（圖／記者黃仁杰攝,2022.03.16）
衛福部長陳時中因為國民黨立委鄭麗文痛批「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，被挑動敏感神經，起身互罵「這是不實指控」。（圖／記者黃仁杰攝,2022.03.16）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-16 11:18:592022-03-16 12:07:48

立法院今（16）日召開聯席會審查福島食品解禁，不過因國民黨霸占主席台要求「先公聽、再審查」，在現場朝野協商後決議先舉行聯席會議。會議前，衛福部長陳時中因為國民黨立委鄭麗文痛批「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，被挑動敏感神經，起身互罵「這是不實指控」，場面一度火爆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院聯席會今日原先排定將審查福食解禁，不過開議前，國民黨立委們霸佔主席台三十多分鐘要求民進黨先公聽再審查，而陳時中也被立委鄭麗文、立委楊瓊櫻、立委陳玉珍、立委萬美玲四面夾攻，要求日本進口食品應符合「輻射零檢出」標準。

鄭麗文不改其強硬性格，要求陳時中應禁止進口福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品，同時福島五縣食品進口輻射零檢出，痛批「我們因爲疫情死了800多人，都不用負責了，更何況開放這個東西（福食）」。

而陳時中也因此動怒，「請你不要再污衊台灣的死亡（率），台灣的死亡數可以說是全世界最低，香港死了4千多人」，陳時中憤而拍桌起身，「這是我們多努力在做（防疫）的成果，不要牽拖」。

陳時中強調，我們都沒有忘記因為疫情死亡的人，「但你不要牽拖東、牽拖西」。對於自己動怒，陳時中會後表示，「個人修養還需要改進，不過鄭麗文提到死了八百多人，當然我們都很心痛，但是看看世界、香港，想想台灣，我們是多努力在做，才能維持現在這樣的成績，不能就這樣把我們抹滅掉，這樣的講法非常不公平」。


福島食品不等於核食！顏宗海教你分辨　「這樣選」就安心

反福食自治條例宣告無效　朱立倫：中央不可剝奪地方權限

藍營針對福食提釋憲？綠委：不要搞成政治話題

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
82.45%17.55%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀