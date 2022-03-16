影／要求福食零檢出扯疫情死亡率 陳時中起身對罵鄭麗文
立法院今（16）日召開聯席會審查福島食品解禁，不過因國民黨霸占主席台要求「先公聽、再審查」，在現場朝野協商後決議先舉行聯席會議。會議前，衛福部長陳時中因為國民黨立委鄭麗文痛批「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，被挑動敏感神經，起身互罵「這是不實指控」，場面一度火爆。
立法院聯席會今日原先排定將審查福食解禁，不過開議前，國民黨立委們霸佔主席台三十多分鐘要求民進黨先公聽再審查，而陳時中也被立委鄭麗文、立委楊瓊櫻、立委陳玉珍、立委萬美玲四面夾攻，要求日本進口食品應符合「輻射零檢出」標準。
鄭麗文不改其強硬性格，要求陳時中應禁止進口福島五縣水產品、乳製品、嬰幼兒製品，同時福島五縣食品進口輻射零檢出，痛批「我們因爲疫情死了800多人，都不用負責了，更何況開放這個東西（福食）」。
而陳時中也因此動怒，「請你不要再污衊台灣的死亡（率），台灣的死亡數可以說是全世界最低，香港死了4千多人」，陳時中憤而拍桌起身，「這是我們多努力在做（防疫）的成果，不要牽拖」。
陳時中強調，我們都沒有忘記因為疫情死亡的人，「但你不要牽拖東、牽拖西」。對於自己動怒，陳時中會後表示，「個人修養還需要改進，不過鄭麗文提到死了八百多人，當然我們都很心痛，但是看看世界、香港，想想台灣，我們是多努力在做，才能維持現在這樣的成績，不能就這樣把我們抹滅掉，這樣的講法非常不公平」。