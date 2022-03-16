COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

桃園男酒駕賓士大G卡北市木柵小巷！動彈不得窘樣曝

▲桃園男子在豪飲4杯威士忌後，酒駕誤闖北市木柵小巷。（圖／翻攝畫面）
▲桃園男子在豪飲4杯威士忌後，酒駕誤闖北市木柵小巷。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-03-16 11:20:352022-03-16 11:28:04

住在桃園的一名36歲陳姓男子，15日晚間到台北與友人聚會，在喝了4杯威士忌後，竟酒後駕車準備開車返回桃園，過程中被導航帶進木柵巷弄，賓士車因而被卡在民宅雨圍籬之間動彈不得，並波及到停放在路邊多輛機車，附近居民聽聞聲響查看，警方獲報後，與拖吊車業者到場，所幸未造成人員傷亡，陳男酒測值達0.77毫克，警依公共危險罪嫌移送台北地檢署。（編輯：林莞茜）

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲桃園男子酒駕誤闖北市木柵小巷遭卡，多輛機車遭卡。（圖／翻攝畫面）
▲桃園男子酒駕誤闖北市木柵小巷遭卡，多輛機車遭卡。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳姓男子和朋友在台北市於中山區南京東路三段酒吧喝了4杯的威士忌後，欲開車返回桃園住家，疑似因不熟路況跟著導航開到巷弄間，撞擊停放路邊的多輛機車後卡在巷子裡，機車嚴重變形，車子也無法動彈。

警方到場後，陳男酒測值達0.77毫克，警依公共危險罪嫌移送台北地檢署，遭卡住的賓士車「大G」（G5000），則由拖吊車業者動用堆高機撐起、移置空曠處後，才能用拖吊車拖離。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

被酒駕騎士罵廢物！警壓制頸部嗆「不要斷氣就好」遭判刑

花蓮婦酒駕累犯！騎機車自摔亡　抽血酒測值達1.275毫克

男酒駕高速過彎自撞分隔島　保時捷車頭損毀零件噴飛一地

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
82.45%17.55%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀