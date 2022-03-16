中正紀念堂改名、移銅像？綠委：還要讓後代理解不義遺址
促轉會即將於今年5月解散，未來我國轉型正義該何去何從，引發廣大討論。民進黨立委范雲15日召開公聽會表示，自己對於未來轉型正義的推進工程意志上是樂觀的，因為從過去臺灣民主化的過程來看，也非一次全部到位，而是「分期付款的民主轉型」；與會的民進黨立委劉世芳則說，轉型正義不能只有行政調查，應該思考司法調查，政府應該做更多，在時間軸中讓後代子孫能夠理解「不義遺址」是怎樣的「不義」。
范雲表示，促轉會至今尚未對識別加害者，以及如何究責提出明確法理主張，包括政治檔案條例應否修法及是否提出人事清查相關法制等；且目前監控檔案未能對被監控人完整公開，也造成許多爭議。
范雲表示，對未來轉型正義推進工程，自己傾向知識上悲觀，意志上樂觀。從過去臺灣民主化的過程來看，也非一次全部到位，而是「分期付款的民主轉型」。
范雲說，公聽會與會者雖然表達悲觀，但仍然提出幾項具體的修法建議，包括轉型正義會報應明定每年召開次數、行政院長施政報告中應定期報告轉型正義工程進度、識別及處置加害者任務不該交由法務部承接、政治檔案條例應明文排除國家情報工作法、檔案爭議事項不能只有各機關可提出也要給人民權利、檔案局應定期公開接收檔案數量及公開狀況及比例等。
與會的民進黨立委管碧玲也說，目前促轉會任務移轉的修法太過簡單，例如法務部是目前檔案公開中要求遮蔽的主要機關，卻把識別跟處置加害者交給法務部，不義遺址分給文化部，清除威權象徵交給內政部；中正紀念堂又要從文化部分到內政部，一切從零開始？另外，政治檔案要保護被害人，但加害方沒有保護的必要。
同樣與會的劉世芳說，轉型正義不能只有行政調查，應該思考司法調查，另外，對於中正紀念堂的討論都聚焦在把遺像移開及改名，但這只是象徵性的移開，政府應該做更多，在時間軸中讓後代子孫能夠理解「不義遺址」是怎樣的「不義」。