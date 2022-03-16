內幕／羅智強遭封殺　桃議長邱奕勝下令「圍強計劃」

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅智強如期展開行腳桃園，且大動作成立「桃園+」政見中心，第一個政策就瞄準桃園數起大火及空污，要給現任市長鄭文燦「建議」，無黨籍桃園市議員牛煦庭以及無黨籍議員參選人黃偉群丶羅岳峰丶毛嘉慶現身力挺，然而記者會一字排開，卻不見國民黨議員。
地方人士表示，羅智強召開記者會的地點，昨天上午原本選定楊梅區國民黨市議員涂權吉服務處，敲定後不到幾小時，涂權吉就在中午收到「關切」，最後選擇不出席羅智強記者會，而羅智強也因此將記者會的場地移到仁美國中大門口。
知情人士則透露，羅智強前進桃園已引起地方大反彈，議長邱奕勝甚至下令「圍強計劃」，不准黨籍議員參與羅智強相關活動，要讓羅動彈不得。
該人士說，黨中央憚於邱奕勝的反彈，也希望黨籍人士避免參加羅智強的行腳，也禁止在群組內轉發羅智強活動訊息，而邱奕勝也直接告訴代主委黃敏恭，由於桃園選舉特性保守，不應以空降方式處理。
該人士表示，最近也有策略性民調流出，未將羅智強給納入，都是為了打擊羅的聲勢。他也認為，羅智強低估邱奕勝的地方實力，行腳桃園等於踩在邱奕勝地盤，邱的反擊力道只會更強，等在羅智強面前的，恐怕是腥風血雨。
對此，邱奕勝未直接否認，僅委婉表示每個人有自主性，能有自己的支持對象，黨部無法限制個人決定，過程中他不願討論是非，也不希望當地民代捲入市長競爭的紛擾，但堅定支持長期經營桃園的人選。另外，選舉不是單以民調作為評估，其他因素皆應列入考慮，不樂見這場仗還沒打，自己人就陷入僵局。