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內幕／羅智強遭封殺　桃議長邱奕勝下令「圍強計劃」

▲國民黨台北市議員羅智強（中）有意參選桃園市長，卻已遭地方封殺。（資料照／記者葉政勳攝）
▲國民黨台北市議員羅智強（中）有意參選桃園市長，卻已遭地方封殺。（資料照／記者葉政勳攝）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-16 11:28:312022-03-16 11:57:32

台北市議員羅智強決定不再參選連任後，行走高雄、桃園，意圖明顯。經過評估後，羅智強有意參戰桃園並展開徒步千里行程。為此，羅上週一與黨主席朱立倫見面表明意願，但朱仍持續勸進他參選高雄，最終雙方未達成共識。不過，地方藍營民代紛紛開始保持距離，羅才驚覺自己已遭桃園封殺。

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根據一份地方民調，針對四名藍營人士進行市長選舉支持度調查，結果顯示羅智強位居第三，與第一的立委魯明哲差距4％。依序是魯明哲20.1%、立委萬美玲16.8%、台北市議員羅智強16%和立委呂玉玲6.6%。因此，羅智強希望透過實際走訪地方、傾聽民意，進而提升民調，屆時便可以數據說服朱立倫。

羅智強如期展開行腳桃園，且大動作成立「桃園+」政見中心，第一個政策就瞄準桃園數起大火及空污，要給現任市長鄭文燦「建議」，無黨籍桃園市議員牛煦庭以及無黨籍議員參選人黃偉群丶羅岳峰丶毛嘉慶現身力挺，然而記者會一字排開，卻不見國民黨議員。

地方人士表示，羅智強召開記者會的地點，昨天上午原本選定楊梅區國民黨市議員涂權吉服務處，敲定後不到幾小時，涂權吉就在中午收到「關切」，最後選擇不出席羅智強記者會，而羅智強也因此將記者會的場地移到仁美國中大門口。

知情人士則透露，羅智強前進桃園已引起地方大反彈，議長邱奕勝甚至下令「圍強計劃」，不准黨籍議員參與羅智強相關活動，要讓羅動彈不得。

該人士說，黨中央憚於邱奕勝的反彈，也希望黨籍人士避免參加羅智強的行腳，也禁止在群組內轉發羅智強活動訊息，而邱奕勝也直接告訴代主委黃敏恭，由於桃園選舉特性保守，不應以空降方式處理。

該人士表示，最近也有策略性民調流出，未將羅智強給納入，都是為了打擊羅的聲勢。他也認為，羅智強低估邱奕勝的地方實力，行腳桃園等於踩在邱奕勝地盤，邱的反擊力道只會更強，等在羅智強面前的，恐怕是腥風血雨。

對此，邱奕勝未直接否認，僅委婉表示每個人有自主性，能有自己的支持對象，黨部無法限制個人決定，過程中他不願討論是非，也不希望當地民代捲入市長競爭的紛擾，但堅定支持長期經營桃園的人選。另外，選舉不是單以民調作為評估，其他因素皆應列入考慮，不樂見這場仗還沒打，自己人就陷入僵局。

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