工總慰留王文淵是正確！林伯豐：秘書長應與理事長配合好
針對工總理事長、也是台塑集團總裁王文淵因與秘書長蔡練生對303大停電建言不同調，王文淵因而請辭。對此，工商協進會暨三三企業交流會理事長林伯豐今（16）日表示，工總臨時理監事會也慰留他，秘書長是應該與理事長配合好，讓秘書長有做事方向及方針，也給他一個尊嚴，理事長有理事長的高度， 慰留王文淵理事長是正確的決定。
有關今年3月3日全台大停電事故，工總之前發布過新聞稿，但疑似傳出工總內部出現不同的聲音，台塑集團總裁王文淵在3月14日拋震撼彈表示，因無法節制工總秘書長蔡練生執行業務，辭去工總理事長一職，蔡練生則發出6點聲明反擊表示自己並不在意在工總的去留，但不接受違反事實莫須有的指控，這是對人格尊嚴的傷害。
由於也傳出經濟部是否施壓，才導致工總內部不同調？但王文淵身邊高層透露，沒有外界介入，重申303事件是管理問題，不該那麼急迫的將問題無限上綱，「所有事情都該一碼歸一碼來談」。而台塑也證實王文淵請辭工總理事長、常務理事與理事三職的正式書面辭呈文件，已經送到工總，而工總監事會召集人潘俊榮則表示，工總已召開臨時理監事會通過希望王文淵留任，但仍會尊重王文淵最後決定；另理監事會希望給秘書長蔡練生一段時間，讓他有尊嚴離開工總。
對工總內鬨事件，工商協進會暨三三會理事長林伯豐今日出席三三會3月例會受訪時則表示，工總是150多個製造工會組成，有15、16萬家企業參與，所以工總有工總的高度，對於王文淵理事長私人的決定，應該尊重他，工總臨時理監事會也慰留他，秘書長是應該跟理事長配合好，讓秘書長也能夠有他做事方向及方針，也給他一個尊嚴，理事長有理事長的高度，慰留王文淵理事長是正確的決定。