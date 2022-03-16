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高雄晉身百億青創城市　績效全國第一　失業率六都最低

▲高雄市政府青年局張以理局長(左二)與高雄銀行董瑞斌董事長(左三)率隊前往駁二積極推廣「青年創業及啟動金貸款利息補貼計畫」。(圖／高市府青年局提供)
▲高雄市政府青年局張以理局長(左二)與高雄銀行董瑞斌董事長(左三)率隊前往駁二積極推廣「青年創業及啟動金貸款利息補貼計畫」。(圖／高市府青年局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-16 11:45:38

高市府青年局開辦的「雄挺利」計畫告捷，根據財團法人中小企業信用保證基金今(16)日所公佈數據顯示，經濟部「青年創業及啟動金貸款」逾1.1萬件核貸，核保金額達新臺幣100億元，青年局長張以理表示，「案件數」與「核保金額」方面皆為全國第一顯示投資量能豐沛，業者看好未來經濟發展動能，高雄市不僅晉身為「百億青創城市」！青年失業率也已從「六都最差」轉為「六都最低」。

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▲109年8月11日至111年3月15日止之經濟部青年創業及啟動金貸款前3名縣市統計(資料來源：青年創業及啟動金貸款信用保證辦理情形統計表)
▲109年8月11日至111年3月15日止之經濟部青年創業及啟動金貸款前3名縣市統計(資料來源：青年創業及啟動金貸款信用保證辦理情形統計表)
為了減輕年輕朋友創業的負擔，青年局於110年推出「雄挺利」利息補貼計畫，提供獲得經濟部「青年創業及啟動金貸款」業者，貸款本金300萬元之5年利息補貼，對於協助業者槓桿擴大創業資源頗具成效，在高雄銀行打造「青創銀行」目標的全力支持下，該行承作金額就佔了百億約4成，可謂是創業朋友最堅強的靠山。

同時青年局也根據經濟部的績效標準推估，高雄青年目前已透過中央青創貸款帶動超過2萬個就業機會，佔全高雄目前勞動力人口約140萬之1.42%，也改善青年失業率，依據主計總處資料顯示，去年下半年高雄15至24歲青年失業率為9.1%，較上半年10.5%下降1.4%，高雄青年失業率已從「六都最差」翻轉為「六都最低」。

張以理表示，該計畫青年局更與各局處攜手，跨領域從商、從藝、從農、從漁推出扶植青年創業計畫，推動各項創業開辦補助、行銷轉型、輔導諮詢等措施，達到營造青創友善城市的施政目標。

▲法杜娜多廚匠的店負責人吳奎均（右），獲得中華音樂餐飲教育學會廚藝大師競賽金牌獎殊榮，在店內展示獲獎獎章及菜單。(圖／高市府青年局提供)
▲法杜娜多廚匠的店負責人吳奎均（右），獲得中華音樂餐飲教育學會廚藝大師競賽金牌獎殊榮，在店內展示獲獎獎章及菜單。(圖／高市府青年局提供)
坐落岡山經營創意異國料理，法杜娜多廚匠的店負責人吳奎均表示，去年初開了餐廳，感謝青年局及時提供青創貸款加碼方案的協助，降低經營壓力，並有幸榮獲中華音樂餐飲教育學會廚藝大師競賽金牌獎，希望能帶給客人更多美味的饗宴。

▲金源日式涮涮鍋為旗山當地必訪的火鍋名店。(圖／高市府青年局提供)
▲金源日式涮涮鍋為旗山當地必訪的火鍋名店。(圖／高市府青年局提供)
金源日式涮涮鍋負責人楊淵智也指出，懷念兒時記憶且熱愛火鍋，因此回到故鄉旗山創業，以限量手工製作的牛奶熊鍋成為當地必訪的火鍋名店，但也卻面臨疫情的重大考驗，還好有青年局推出青創貸款優惠政策的幫忙，才得以撐過嚴峻的疫情期間。

為了讓年輕朋友創業路上穩步成長、實現夢想，青年局將持續推動各項貸款、利息補貼及補助等創業資源， 並於近期推出青創補助，補助營業場所租金、生財器具及數位服務方案，補助最高20萬元，將於4月6日至4月22日期間受理申請；另加碼經濟部青創貸款的利息補貼優惠也延至111年3月31日止，持續來協助在地青年頭家們，呼籲有資金需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與[email protected]好友，隨時掌握最新好康資訊。

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