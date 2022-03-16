高雄晉身百億青創城市　績效全國第一　失業率六都最低

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同時青年局也根據經濟部的績效標準推估，高雄青年目前已透過中央青創貸款帶動超過2萬個就業機會，佔全高雄目前勞動力人口約140萬之1.42%，也改善青年失業率，依據主計總處資料顯示，去年下半年高雄15至24歲青年失業率為9.1%，較上半年10.5%下降1.4%，高雄青年失業率已從「六都最差」翻轉為「六都最低」。
張以理表示，該計畫青年局更與各局處攜手，跨領域從商、從藝、從農、從漁推出扶植青年創業計畫，推動各項創業開辦補助、行銷轉型、輔導諮詢等措施，達到營造青創友善城市的施政目標。
坐落岡山經營創意異國料理，法杜娜多廚匠的店負責人吳奎均表示，去年初開了餐廳，感謝青年局及時提供青創貸款加碼方案的協助，降低經營壓力，並有幸榮獲中華音樂餐飲教育學會廚藝大師競賽金牌獎，希望能帶給客人更多美味的饗宴。
金源日式涮涮鍋負責人楊淵智也指出，懷念兒時記憶且熱愛火鍋，因此回到故鄉旗山創業，以限量手工製作的牛奶熊鍋成為當地必訪的火鍋名店，但也卻面臨疫情的重大考驗，還好有青年局推出青創貸款優惠政策的幫忙，才得以撐過嚴峻的疫情期間。
為了讓年輕朋友創業路上穩步成長、實現夢想，青年局將持續推動各項貸款、利息補貼及補助等創業資源， 並於近期推出青創補助，補助營業場所租金、生財器具及數位服務方案，補助最高20萬元，將於4月6日至4月22日期間受理申請；另加碼經濟部青創貸款的利息補貼優惠也延至111年3月31日止，持續來協助在地青年頭家們，呼籲有資金需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方FB、IG與[email protected]好友，隨時掌握最新好康資訊。