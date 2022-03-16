內湖公車司機「毒駕」釀1死1傷！高院二審加重改判5年6月
2020年間，三重客運司機許英豪，吸食安非他命後竟還開公車上路，最後因不勝毒力，在內湖路一段打瞌睡失控撞上人行道，造成路人1死1傷慘案。地方法院一審，判處許男有期徒刑4年6月，案經上訴二審，高等法院今天（16日）宣判，改處有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。
據了解，許男過去曾因吸食毒品2度被逮，前年1月才易科罰金執行完畢，豈料許男依舊不知悔改，同年9月擔任公車駕駛時，仍毒後駕車，導致公車撞上人行道，不僅毀掉停車格內20多部機車，還把人行道上的許姓男子撞死，當時騎車巡邏的鄭姓員警也遭到波及受傷。
地方法院勘驗公車行車紀錄器，發現許男當時精神恍惚，任由車輛不斷偏離車輛，沒多久身體變突然向前傾倒，車上乘客見狀連連發出驚叫聲，但慘劇還是發生，事故過了16秒後，許男才回過神來，並用台語說到「係啊！係啊（死定了）」。案經二審上訴，高院因許男為累犯，加重改判處有期徒刑5年6月。（編輯：陳苾暐）
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