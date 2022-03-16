高雄停電 王美花「鄉下說」引發爭議 藍綠議會黨團互槓
高雄燕巢地區昨(15)日再次不預警停電，經濟部長王美花一席「鄉下地方動物較多」的說法引發高雄藍綠議會陣營互槓；國民黨團今(16)日表示，高雄不是鄉下，要求王美花該為全台連續停電下台負責，更要求高雄市長陳其邁要為高雄人向中央提出抗議。民進黨團幹事長黃文益痛批，藍營淪落到只能靠斷章取義、這才是真正看不起高雄，請國民黨議員們先向中文老師道歉！
台電楠梓變電所高壓線帶電設備，昨因一隻小鳥誤觸造成礙子破裂，大社、燕巢區兩千戶停電。經濟部長王美花昨天對此表示，高雄停電是因鳥觸碰高處礙子，台電有許多停電事故同樣是因動物不小心碰觸設備而導致，全世界都一樣，由於電線桿設於空曠地區，有時候不僅有鳥誤觸，鄉下地方還有蛇、猴子、松鼠等，都可能誤觸。
對於王美花的「鄉下說」一事，高市議會國民黨團今天上午由總召童燕珍領隊，全力抨擊民進黨政府電力政策失當，經濟部長還稱高雄是鄉下，要求她向高雄道歉，並應下台負責。國民黨團同時也呼籲執政黨對於對於傷害高雄的言論，還有台電的疏失要有人出來負起責任。
對此，民進黨團幹事長黃文益痛批，藍營淪落到只能靠斷章取義、移花接木來問政，以為高雄人會被如此粗糙的話術煽動，這才是真正看不起高雄，請國民黨議員們先向中文老師道歉！
黃文益也說，停電與缺電完全不同，請國民黨不要誤導民眾，近期幾次跳電造成用電戶權益受損，經濟部與台電確實應虛心檢討，事實上台電董事長與總經理也已經下台負責，目前台電每年大約會發生1萬多次跳電，眼前最重要的就是提出具體改善方案，透過設備更新、維護等方式減少發生機會，讓民眾不再受跳電所苦。