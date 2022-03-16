高雄藍黨團要王美花為停電下台　綠議員批斷章取義

高雄市議會國民黨團總召童燕珍今（16）日表示，高雄市作為六都直轄市，停電事故都能被說是「鄉下地方」輕描淡寫帶過，國民黨團提出強烈譴責，要求王美花部長該為全台連續停電下台負責，更要求高雄市長陳其邁要為高雄人硬起來，向中央提出抗議，民進黨議員則認為，這根本是斷章取義，請國民黨議員們先向中文老師道歉。
劉德林表示過去高雄長期拿健康當發電的籌碼，已經被當次等公民對待。台電至今依然沒有承諾要賠償，甚至為停電找盡藉口，一隻鳥一個板凳都能是停電的理由，執政當局態度傲慢，人民絕對無法接受；邱于軒則表示，面對中央電力管理如此鬆散荒唐，陳其邁市長應該要拿出索討8000萬的魄力，代表人民向台電求償，而不是在媒體面前說一套做一套。更譴責王美花部長，能力不足就換人做。
黃紹庭認為，蔡英文政府執政六年來因為錯誤的政策導致多次全台大停電，最荒謬的是台鐵出事交通部長下台，台電出事經濟部長卻不用下台，直批現在的行政院長蘇貞昌像黑道老大，王美花部長就是旁邊的角頭小妹，只會講幹話、嗆聲來解決問題，強烈要求王美花部長道歉，陳其邁市長更要表態，還是陳其邁市長也認同王美花部長說的，高雄就是鄉下地方
對此，民進黨團幹事長黃文益則痛批，國民黨團卻「竹篙湊菜刀」，刻意將高雄與部長說明時額外補充的「鄉下」一詞作連結，以此要求部長道歉、下台，根本是靠斷章取義、移花接木來問政，王美花部長當天首先解釋大社、燕巢停電事故是因鳥類誤觸設備所致，而後在回答記者提問時，才進一步說明這類情況在全球都會發生，在鄉下地方也可能會因猴子、蛇或松鼠等引起，整段發言根本沒有貶低高雄或逃避責任的意思，國民黨議員用錯誤的中文邏輯來斷章取義、扭曲原意，應先向中文老師道歉。