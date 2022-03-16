巷仔內／長榮算盤打得精　減資也為經營權？

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外界認為，長榮算盤打得精，破天荒首度現金減資，減資是退回資本，因此不需要繳稅，可讓大股東不用被課最高稅率40%。而減資股本變少，下一年度賺錢的話，每股EPS就會墊高，因此法人預估長榮今年EPS約70元，之後可能EPS會上看百元以上。
雖然今日長榮股價開高走低，今日午盤跌8元，跌幅5%以上，來到150元，頗有利多出盡的味道，但若以EPS來看，市場預估將上看百元，其實是長多。但還得注意，有的小股東原本好不容易買了1張長榮，減資後可能變為零股，之後會不會降低持股意願、參與除權息值得關注。
但市場也把重點放在經營權，因為長榮明年將進行董監事改選，外界認為在兄弟爭奪經營權的情況下，會不會這些「阿哥們」，尤其是「大阿哥」張國華會藉此收購流通在外的股權，或低價進行特定的私募爭取盟友支持，來增加持股與控股權。針對外界認為長榮減資和經營權有關，長榮雖然對外表示是毫無根據的臆測，但仍引發各界議論與想像。
今年2月底，長榮集團控股公司長榮國際改選，再現兄弟爭奪經營權，張榮發大房三子兄弟「互槓」，長子張國華為首的大哥派，對上二子張國明、三子張國政的弟弟派，而二房獨子張國煒的母親李玉美將關鍵的股權投給弟弟派後，弟弟派拿下過半數的3董1監，讓長榮國際變天，也牽動市值上兆元的長榮集團。長榮國際是長榮集團獲利引擎長榮海運、長榮航空的前三大股東，重要性不言可喻。
至於長榮海運未來展望，長榮總經理謝惠全昨日在法說會接受媒體提問時回應，今年明年相當樂觀。包括海運還是艙位不夠，需求大於供給，塞港問題將持續。再加上美西碼頭工會合約談判預期並不順利，且美國歐洲長約價翻倍上漲，以及俄烏戰爭不會久拖，因為拖太久全球經濟會受到影響，「海運運價欲小不易」！
長榮指出今年前兩個月累計營收已達1121億，較去年同期增加約93%，整體營運展望好。並表示本次減資不會影響未來各項投資計劃，近年來持續擴大船隊規模，陸續訂購1.5萬TEU船舶20艘、2.4萬TEU船舶10艘，而今日長榮董事會更通過加訂3艘2.4萬TEU船舶，以增添未來營運動能。