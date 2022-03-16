烏克蘭不孤單！歐盟3國領袖抵基輔　烏總統：有朋友必勝

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烏克蘭總統府在臉書上發布一段影片顯示，澤倫斯基以烏克蘭與和英語向3位領導人介紹說明俄羅斯入侵戰況以及烏克蘭的整體安全情況。澤倫斯基表示，他確信「有這樣的朋友，烏克蘭一定能獲勝」。澤倫斯基同時也表明對於這些領導人的信任，百分之百相信在討論過後，能為烏克蘭帶來積極的結果。
報導指出，莫拉維茨奇、費亞拉、楊薩從波蘭長途跋涉到基輔，傳遞出的訊息即是大部分的烏克蘭領土仍掌握在烏克蘭手中。
莫拉維茨奇在推特上指出，「就在這裡，在飽受戰爭蹂躪的基輔，正在創造歷史。就在這裡，自由與專制的世界對抗。就在這裡，我們所有人的未來都來到緊要關頭。」
費亞拉也在貼文中表示，此次訪問基輔，主要目標是要告訴烏克蘭人，當他們在對抗俄羅斯入侵之際，他們並不孤單，同時也向烏克蘭人保證，正在照顧你們的妻子、孩子，並為他們在捷克成立了避難所。
楊薩則指出此次訪問是想想表明，「烏克蘭是歐洲國家，值得在未來有朝一日被納入歐盟。」
捷克和波蘭以及斯洛維尼亞是歐盟聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員，自俄羅斯出兵以來，這3個前共產主義國家一直在最支持烏克蘭的國家之列。
就在歐盟3國總理到訪之際，基輔才宣布將實施36小時宵禁，俄軍的砲火更整夜不絕於耳。莫拉維茨奇表示，這次訪問已經過歐盟的同意，同時也有知會聯合國。一行人出發前相當低調，波蘭總理辦公室幕僚長德沃爾奇克（Michal Dworczyk）表示，此趟訪問行程從幾天之前就在計畫，但出於安全理由才會一直保密。
不過北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）被問到3國領袖的訪問行程時，沒有直接表達支持，僅稱「北約國家和歐盟成員國的領導人與澤連斯基有密切接觸，我認為相當的重要。」
有歐盟官員表示，布魯塞爾並未給予「正式授權」。不過該名官員指出，「這是非常合法有效的倡議。每個將烏克蘭帶回和平的倡議都誠然受到歡迎。」、「一些領袖也許會懷疑，此舉是會破壞或是改善與俄羅斯間的談判，當然這還尚待分曉。這僅一線之隔。」