名家論壇》楊威利／外島防務無奈下的調整

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※東引空域被突入後的反應。新聞
※外島防務末端只有野戰防空。
俄烏戰爭越演越烈，但在國內軍情上卻出現重大突破，3月14日出爐一條新聞顯示，外離島守軍可以使用信號槍的新聞。※東引空域被突入後的反應。
事實上這勢東引守軍2月6日被不明機突入空域的反應作為，當時最讓外界好奇的是，這架被軍方定調為運12的飛機，居然是透過民宅影像紀錄器所拍攝，經過社群媒介上傳後大眾才知道這則消息，至於民宅計錄器定焦範圍為何，有無侵犯東引領空則有待大眾判別。
事發後許多民眾都覺得不可思議，怎麼陸軍外離島防務就被一架不明機突入所破功了？後續也有報導說這是航跡被誤刪後續又被空軍更正這條新聞；也有評論指出，這是陸空兩軍協調不力，或是未授權地區指揮官所導致的誤失，但無論如何這架不明機就這樣大刺刺的飛過東引上空，這也讓人想起冷戰時期，西德年輕朋友駕駛輕航機降落於莫斯科的往事。
陸軍外島野戰防空過往有M42防砲車，懈樹飛彈車，50機槍與現在的刺針飛彈，現在的問題是當時東引不明機突入時，東引守軍有無於第一時間獲得即時情資？如果有那最好，畢竟那代表軍方確實有掌握，後續讓這架不明機駛出東引即可；但若未告知守軍而守軍基於守土有責的狀況下開砲或是發彈，恐怕後續的處理不會是那樣簡單。
這是一個軍事上的弔詭，原本野戰防空是用短程飛彈來打擊敵機，但飛彈有一個缺點是發射出去就不能挽回，承平時期威嚇不明機時機砲最好用，各種彈炮合一的系統最適合外離島防務。不過這種彈炮合一的空系統相當昂貴，可見的未來也無法配置於外離島，因此用信號槍嚇阻不明機或許是唯一解。
※外島防務末端只有野戰防空。
這件突入事件也讓大眾連想到台灣空防體系，台灣本島擁有眾多的防空飛彈，包含愛國者二三型，天弓二三型以及鷹式飛彈等，過往在共機侵犯我東南空域時，曾經研擬要將鷹式飛彈進駐蘭嶼與綠島，除威逼敵機態勢外，就算鷹式飛彈的相關參數被敵知道也無妨，畢竟過些時日就會汰除，然而天弓飛彈部署於東引又是何意？
當時東引有飛彈上島的想法主要是延伸防空飛彈的打擊距離，或是最理想的狀況是由東引與本島防空火網夾擊來襲敵機，當然對方也會有所防範，戰時一定會優先將東引的飛彈與雷達站摧毀，東引空域被不明機突入的事件顯示出防務上有空缺，萬一戰時來的不是運12而是大型攻擊無人機，或是大批小型自殺無人機那又該如何？軍方整整一個月才作出防務調整，時間上略顯過慢，又或許是軍方早已調整卻對媒體秘而不宣，等有好事者問再予以承認的想法吧。
既然在外離島部署防空飛彈，因地理上的鄰近有可能被敵軍粹然突擊的可能，不如將外離島地區防空飛彈撤回，強化本島空防實力比較實在，相關的野戰防空交由復仇者飛彈車或是單兵刺針飛彈彌補，未來等陸劍二飛彈量產後，再撥補外離島充實防空能量。
截自發稿為止又有一條新聞出爐，空作部授權作戰區接戰中低空目標，包含武裝直升機，戰術無人機，低飛敵機與巡弋飛彈等目標。至此我們可以說，雖然陸軍東引被突入事件我方略居下風，但透過這一個月的研究與防務調整，至少外離島守軍在面對這種威脅時心中較有底，這是一個好的轉變。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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