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特斯拉「這年份」電池瑕疵頻傳！行駛中失去動力嚇壞車主

▲336位特斯拉車主組成「TESLA動力電池瑕疵自救會」，痛批特斯拉2019年份車輛電池瑕疵頻傳，甚至還在行駛間失去動力，讓車主相當憂心安全問題。（圖／TESLA動力電池瑕疵自救會提供）
▲336位特斯拉車主組成「TESLA動力電池瑕疵自救會」，痛批特斯拉2019年份車輛電池瑕疵頻傳，甚至還在行駛間失去動力，讓車主相當憂心安全問題。（圖／TESLA動力電池瑕疵自救會提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-16 12:21:312022-03-16 13:02:33

全球電動車最大品牌特斯拉（TESLA），近幾年在台灣越來愈普及，光是去年就賣出5819輛，霸佔電動車銷售前三位。但近期有不少車主卻反映有電池重大瑕疵導致故障頻傳，由336位車者組成的「TESLA動力電池瑕疵自救會」今（16）日與消基會共同召開記者會，痛批買車後卻發生在行駛間失去動力，或是電池故障等重大問題，導致車主憂慮與恐懼，消基會呼籲主管機關，應要求特斯拉針對2018年末至2019年份的車輛立即召修。

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▲特斯拉車主反映電池瑕疵問題頻傳，高達8成行駛間失去動力的狀況發生在高速公路或快速道路上，相當危險。（圖／TESLA電力動持瑕疵自救會提供）
▲特斯拉車主反映電池瑕疵問題頻傳，高達8成行駛間失去動力的狀況發生在高速公路或快速道路上，相當危險。（圖／TESLA動力電池瑕疵自救會提供）
根據自救會統計，目前已有13位車主向消基會投訴，統計車主反映的問題發現，有高達16位出現行駛間失去東勵的問題，122位出現電池故障。消基會秘書長徐則鈺表示，出問題的特斯拉車輛主要集中在2018年末到2019年出廠的Model X及Model S，在台灣共賣出超過1400輛，且問題都集中在電池上，包括瞬間失去動力或是電池瑕疵等。

特斯拉車主胡景堯指出，車主反映的故障包括充電後故障以及停車後故障，雖無安全問題卻讓車主很困擾，也會擔心未來是否會發生行駛間失去動力的問題。「在138位有問題的車主中，99%都是2019年份的，實際狀況恐怕遠高於自救會統計的數字。」

更離譜的是，曾有車主在不知情的狀況下被換上整翻修品電池，當天開出車廠又在路上發生動力故障。胡景堯說，這讓車主相當擔憂車輛本身及維修的品質。

消基會強調，車主反映16次行駛中故障，有高達8成發生在高速公路或快速道路上，造成相當大的風險。電動車主不該成為新科技的白老鼠，很明顯是特斯拉有系統係故障或瑕疵，交通部及消保單位應該立案調查，結果出爐後應要求特斯拉官方針對該年度車輛召修。

▲消基會呼籲政府相關單位，立即針對特定年份特斯拉車輛立案調查，若有問題應要求原廠召修。（圖／消基會提供）
▲消基會呼籲政府相關單位，立即針對特定年份特斯拉車輛立案調查，若有問題應要求原廠召修。（圖／消基會提供）

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