特斯拉「這年份」電池瑕疵頻傳！行駛中失去動力嚇壞車主
全球電動車最大品牌特斯拉（TESLA），近幾年在台灣越來愈普及，光是去年就賣出5819輛，霸佔電動車銷售前三位。但近期有不少車主卻反映有電池重大瑕疵導致故障頻傳，由336位車者組成的「TESLA動力電池瑕疵自救會」今（16）日與消基會共同召開記者會，痛批買車後卻發生在行駛間失去動力，或是電池故障等重大問題，導致車主憂慮與恐懼，消基會呼籲主管機關，應要求特斯拉針對2018年末至2019年份的車輛立即召修。
根據自救會統計，目前已有13位車主向消基會投訴，統計車主反映的問題發現，有高達16位出現行駛間失去東勵的問題，122位出現電池故障。消基會秘書長徐則鈺表示，出問題的特斯拉車輛主要集中在2018年末到2019年出廠的Model X及Model S，在台灣共賣出超過1400輛，且問題都集中在電池上，包括瞬間失去動力或是電池瑕疵等。
特斯拉車主胡景堯指出，車主反映的故障包括充電後故障以及停車後故障，雖無安全問題卻讓車主很困擾，也會擔心未來是否會發生行駛間失去動力的問題。「在138位有問題的車主中，99%都是2019年份的，實際狀況恐怕遠高於自救會統計的數字。」
更離譜的是，曾有車主在不知情的狀況下被換上整翻修品電池，當天開出車廠又在路上發生動力故障。胡景堯說，這讓車主相當擔憂車輛本身及維修的品質。
消基會強調，車主反映16次行駛中故障，有高達8成發生在高速公路或快速道路上，造成相當大的風險。電動車主不該成為新科技的白老鼠，很明顯是特斯拉有系統係故障或瑕疵，交通部及消保單位應該立案調查，結果出爐後應要求特斯拉官方針對該年度車輛召修。