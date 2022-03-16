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唯獨蔣萬安被鎖定轟炸　蔣酸：蘇貞昌昨終於「校正回歸」

▲行政院長蘇貞昌日前對國民黨立委蔣萬安反質詢，雙方陣營隔空交戰多日，不過蘇對其他國民黨立委並無刁難或態度不佳，外界判斷是策略性鎖定蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝，2022.02.23）
▲行政院長蘇貞昌日前對國民黨立委蔣萬安反質詢，雙方陣營隔空交戰多日，不過蘇對其他國民黨立委並無刁難或態度不佳，外界判斷是策略性鎖定蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝，2022.02.23）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-16 12:41:182022-03-16 12:42:48

行政院長蘇貞昌日前對國民黨立委蔣萬安反質詢，引發雙方陣營隔空交戰多日，不過，經過昨日立法院質詢過程中發現，蘇貞昌對於其他國民黨立委並無刁難或態度不佳，外界判斷蘇特別鎖定蔣萬安發火。對此，蔣萬安今（16）日表示，蘇貞昌終於「校正回歸」，在總質詢上面回到民主的正軌，呼籲蘇繼續保持理性面對並解決問題。

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3月3日發生全台大停電後，各地仍不斷傳出跳電狀況，為此，蔣萬安質詢時，蘇貞昌承諾未來不會再發生大停電，蘇卻反嗆「你祖父承諾反攻大陸」，不未正面答覆。兩人就此從議場內吵到議場外，蘇拿猴子比喻蔣萬安，再掀話題高潮，這場「鬥嘴」幾天內恐怕還不會結束。但是昨日質詢整日下來可觀察到，蘇貞昌對於葉毓蘭、陳以信、張育美、江啟臣等藍委質詢時態度良好，更不時給予稱讚。

對此，蔣萬安上午受訪表示表示，昨天看到蘇貞昌終於校正回歸，在總質詢上面回到民主的正軌，也希望蘇繼續保持理性面對、就事論事，更重要的是要面對問題、解決問題，所以希望行政院趕快公布台灣電力系統總體檢報告，讓全民了解。

至於經濟部長王美花稱台電許多停電事故是因動物碰觸產生，蔣則指出，此說法突顯了台灣電網安全根本沒有改善，「民眾能不能有穩定電力使用，需取決於小動物亂跑嗎？」因此蘇貞昌才迴避問題、一直在談猴子。

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