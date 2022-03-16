台灣基進高雄推七人　力拼成立黨團

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台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺說，過去我貢獻於對抗武漢肺炎病毒，現在我將投入對抗高雄議會病毒；旗津、鼓山、鹽埕市議員參選人王泳淇認為，創新不能脫離在地歷史文化脈絡，更需要深化在地居民與社區的連結，「新與舊不是對立，而是相輔相成」，他會結合新點子、新想法，為旗津鼓山鹽埕帶來美好的生活！
仁武、鳥松、大社、大樹市議員參選人張婷婷則表示，自己也會持續努力將選區打造為一個讓年輕人想要回來成家立業、生活、孕育下一代的地方；左營楠梓市議員參選人陳子瑜表示，隨著台積電投資高雄，左楠將會是高雄城市升級與產業轉型的關鍵地區，且相信以自身過去的歷練，能夠為左楠、為高雄，爭取最大的發展；前鎮、小港市議員參選人黃敬雅則說，她從一場空難中倖存後，停止向外飛行，這些際遇讓她興起回到故鄉高雄的念頭，她將空服轉職地勤，全心全力為家鄉服務。
此次推出來的候選人中，也有兩位是客家人，鳳山區市議員參選人李雨蓁則說，她跟著台灣基進歷經多場戰役，每一場都使基進更加茁壯，「我帶著更好的李雨蓁回來了，期盼可以為客家、為鳳山、為高雄、為台灣追求更好的未來，鳳山選雨蓁，客家多一席」；三民區市議員參選人張博洋則指出，當年參與罷免韓國瑜是不捨家園遭到惡人惡政的破壞，而現在，他想要進一步的讓家變得更好，希望新世代的聲音從地方開始，替台灣的基層政治開啟新的局面。