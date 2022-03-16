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新北打造農業健康市　農業局首創新北山海造林行動

▲農業局3月萬金杜鵑花聚落，將帶給大家更多不同以往的感動體驗。（圖／記者陳志仁攝）
▲農業局3月萬金杜鵑花聚落，將帶給大家更多不同以往的感動體驗。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-16 13:04:51

新北市政府在農業的施政上，先創通路、再開農路，推動城市心靈療癒健康活動，打造新北為「農業健康市」，帶給市民健康生活；新北市長侯友宜今（16）表示，市府團隊不論在全齡化共融公園、漁港轉型、有機友善農業、寵物健康等市政推動都有卓越成果。

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農業局長李玟今日在市政會議以「農業健康式/市」的專題，報告3年來的農政成果；李玟說，在「先創通路、再開農路」的基礎，提升到「農業健康式」，從把關食安、推動友善有機耕作面積，品牌化及農漁產品認證，並首創新北山海造林行動，透過海洋造林，以復育珊瑚，打造海底的熱帶雨林。

侯友宜指出，農業局是市府非常重要的機關之一，施政面向多元且接地氣，尤其善用新北好山好水及長達145公里的海岸線，轉型14處漁港、推動山海造林計畫，不僅每年於陸地植樹4萬棵，森林覆蓋率達76%，居六都第一；更在海洋復育珊瑚等生物讓海洋生態生生不息，持續向2050年淨零碳目標前進。

此外，農業局除把關食安，推動友善有機耕作面積年成長達30公頃，也品牌化漁產品及認證，積極照護民眾身體健康；在永續發展目標上，翻轉從上到下的個案輔導模式，從需求及協助層面，透過北海岸時尚藝術季、全國青年景觀競賽、農業創生及全球仿生競賽，提供青農、漁舞台，鼓勵青年勇於創新發想。
 

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