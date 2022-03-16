中市府會因空污吵翻天　環局長：備載足還燃煤算不算人？

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國民黨議員劉士州先發難，指今天空品不佳，中火燃煤還火力全開：「任憑他們要燒就燒，難道市民只能含淚接受、市府都束手無策嗎？」羅廷瑋也不滿，指依台電計劃，未來燃氣機組完成後，中火將是世界最大、怪獸等級的火力發電廠，台中人哪來更好的空氣願景？黃健豪則指，台中人已經變成台灣人的空氣清淨機。
盧秀燕回答：「自從303之後，中火一直處在救援狀態，今天全國備載容量只有8-9%，空污這麼嚴重還是火力全開，台中人用肺在救援台灣的電力，我感到很不捨。」
環保局長陳宏益則指，3月4日台電董事長報告停電事件時說，台電的電力備載量有24%。他認為備載充裕若是事實，台電不該用中火發電。隨即語出驚人：「如果是台電董事長，有24%還用火力發電燃煤，我還算不算人？沒有缺電為什麼要燃煤？」
民進黨議員隨即回擊，施志昌指廖秀燕一味獵巫中火，「把中火打成十惡不赦，只為掩飾妳『市長換人，空氣換新』的政見跳票。」林德宇也批評環保局長陳宏益，明明中火發電量逐年下降，書面報告內容還刻意引用錯誤數據，把所有污染元凶導向中火，「越看越生氣！你是台中發電局局長，還是電廠廠長？電力調度不要憑空想像。」
盧秀燕強調任內空品改善創下全國新低，但33大跳電以來，台灣各地電力問題頻傳，中火必須火力全開無法降載，「我們燒的煤比別人多、供電量比別人大，空氣就會比別人不好」。
根據台電公開資訊，中火十部機組除了3部歲修，其餘7部今天的發電量都在95%左右。接近中午時，中火已降載1650MW，來到平均91%左右，但中部空品仍是紅通通一片。