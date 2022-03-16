北京才切割俄羅斯、國台辦又恫嚇台灣 涉外人士這樣分析
自俄羅斯發動軍事侵略烏克蘭以來，國際社會除了對俄發出譴責及祭出制裁手段外，也對保衛台灣有更為明確的表態；中國國台辦今（16）日卻以「外國反華勢力叫囂著把台灣打造成所謂『豪豬』，只會將台灣進一步推向災難的深淵」恫嚇台灣，再次引發討論。綠營涉外幕僚表示，中國對台部門居然一反習中央的態度，模仿俄羅斯總統蒲亭侵略者的口吻，公然大踩國際社會反侵略的紅線，也讓國際上多有「今日蒲亭，明日習近平」的聲音不斷傳出。
一名綠營涉外幕僚向記者表示，就在國際社會高度譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並且全力尋求各種可能的作為制止侵略之下，國際社會上形成強大的主流民意，即便是與俄羅斯友好的中國，也都感受到這股壓力，自上週起做出關注烏克蘭人道危機的態度，避免被波及，深怕「今日普丁，明日習近平」成真。
該涉外人士接著說，就當習中央千怕萬怕的非要與蒲亭切割之際，中國的對台部門居然一反習中央的態度，有樣學樣的模仿起蒲亭侵略者的口吻公然恫嚇台灣，不但打了習近平的巴掌，更是公然大踩國際社會反侵略的紅線，也難怪近日國際上，多有「今日普丁，明日習近平」的聲音不斷傳出。
該涉外人士補充說道，國台辦今天恐嚇台灣的發言，與北京習核心急於洗白的動態，明顯有相違背，不但打習耳光，更是自踩國際紅線。