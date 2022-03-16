中部空氣差 環保局長：要看老天爺 議員批：市長跳票

中部地區近幾日空氣灰濛濛，台中市議會今 (16) 日進行市府對台中火力發電廠各項作為專案報告，民進黨議員施志昌、林祈烽等人指出， 3 月 16 日空污嚴重，但中火運轉僅達 60% ，很顯然空污成因就不是中火，到底真正的空污的原因為何？環保局長陳宏益說，空污要看老天爺，是希望中火能配合空污嚴重時降載。施志昌批，如果空污要看老天爺，那盧市長選舉時喊的「市長換人空氣換新」根本形同跳票。

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市長盧秀燕指出，從 3 月 3 日之後，中火一直呈現救援狀態，許多城市電力出問題，今是基隆出現停電；輸電為全國統一管理， 3 月 3 日之後台中電廠都處於救援狀態，今天中火火力全開，提供電力不足的城市用電，台中市民用肺在全國救援。

施志昌表示，二三月以來空污嚴重，專案報告特別提 3 月 3 日台電跳電事件後中火在空汙時運轉達 92% ，但在 3 月 13 日空污同樣嚴重，中火運轉僅達 60% ，顯然中火並非空污的主因。他詢問環保局陳宏益，到底空污的成因是什麼？陳宏益表示，空污要看老天爺，是希望中火能配合空污嚴重時降載。

施志昌痛批，如果空污要看老天爺，環保局長的意思就是盧市長根本無力解決，市長換人空氣換新根本形同跳票。

施志昌指出，如果仔細把專案報告的圖表跟數據看了一次後可以發現， 114 年兩部燃氣機組上線後，污染排放可以減少快一半，像是粒狀物從 1027.5 公噸／年，下降到 551 公噸／年，氮氧化物從 9843.6 公噸／年下降到 4952 公噸／年。硫氧化物主要包含二氧化硫與三氧化硫，其中以二氧化硫為大宗，而報告中的表一，硫氧化物為 8224.4 噸／年， 114 年時二氧化硫為 2920 噸／年，這也可以推論硫氧化物是大幅下降的。

施志昌表示，為什麼單看數據，燃氣機組上線在穩定發電的前提之下，還能大幅降低污染，但為什麼專案報告裡卻要用許多負面字眼像是「燒好燒滿」、「最大火力發電廠」等寫得如此不堪？

環保局長陳宏益指出，天氣是無法改變的，只能要求最大汙染源降載，但台電代理董事長日前在立法院指全台電力備載容量 24 ％，卻還讓台中火力發電廠滿載發電，「他（台電）到底算不算人？！」都發局長黃文彬則說，台電已向都發局提出開工備查，但資料不完備退回。

施志昌批，最重要的原因大概就是盧市長為了選舉炒作空汙，但空汙的是需要長時間改善的，盧秀燕市長當初喊了市長換人空氣換新，自然是一個芭樂票，但這些盧秀燕市長只會獵巫般的不斷打中火，只能不斷政治操作，搞小動作，用都審卡然氣，最後還要中央出來解決才能盡快讓燃氣上線。如果沒有盧市長的小動作，燃氣可以更早上線，我們也可以看到這些污染源數遽減半的時間可以更早。