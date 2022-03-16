中部空氣差 環保局長：要看老天爺 議員批：市長跳票

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市長盧秀燕指出，從3月3日之後，中火一直呈現救援狀態，許多城市電力出問題，今是基隆出現停電；輸電為全國統一管理，3月3日之後台中電廠都處於救援狀態，今天中火火力全開，提供電力不足的城市用電，台中市民用肺在全國救援。
施志昌表示，二三月以來空污嚴重，專案報告特別提3月3日台電跳電事件後中火在空汙時運轉達92%，但在3月13日空污同樣嚴重，中火運轉僅達60%，顯然中火並非空污的主因。他詢問環保局陳宏益，到底空污的成因是什麼？陳宏益表示，空污要看老天爺，是希望中火能配合空污嚴重時降載。
施志昌痛批，如果空污要看老天爺，環保局長的意思就是盧市長根本無力解決，市長換人空氣換新根本形同跳票。
施志昌指出，如果仔細把專案報告的圖表跟數據看了一次後可以發現，114年兩部燃氣機組上線後，污染排放可以減少快一半，像是粒狀物從1027.5公噸／年，下降到551公噸／年，氮氧化物從9843.6公噸／年下降到4952公噸／年。硫氧化物主要包含二氧化硫與三氧化硫，其中以二氧化硫為大宗，而報告中的表一，硫氧化物為8224.4噸／年，114年時二氧化硫為2920噸／年，這也可以推論硫氧化物是大幅下降的。
施志昌表示，為什麼單看數據，燃氣機組上線在穩定發電的前提之下，還能大幅降低污染，但為什麼專案報告裡卻要用許多負面字眼像是「燒好燒滿」、「最大火力發電廠」等寫得如此不堪？
環保局長陳宏益指出，天氣是無法改變的，只能要求最大汙染源降載，但台電代理董事長日前在立法院指全台電力備載容量24％，卻還讓台中火力發電廠滿載發電，「他（台電）到底算不算人？！」都發局長黃文彬則說，台電已向都發局提出開工備查，但資料不完備退回。
施志昌批，最重要的原因大概就是盧市長為了選舉炒作空汙，但空汙的是需要長時間改善的，盧秀燕市長當初喊了市長換人空氣換新，自然是一個芭樂票，但這些盧秀燕市長只會獵巫般的不斷打中火，只能不斷政治操作，搞小動作，用都審卡然氣，最後還要中央出來解決才能盡快讓燃氣上線。如果沒有盧市長的小動作，燃氣可以更早上線，我們也可以看到這些污染源數遽減半的時間可以更早。
盧秀燕說，市府與中火協調，中火表今日預估尖峰備轉容量率不到10%，所以中火依照中央規定沒有義務降載，但這對台中並不公平，過去長期以來，台中已盡最大義務供電，現在又扮演救援角色，她為台中人感到很不捨，因為這讓中部民眾處於健康傷害與不公平狀態。