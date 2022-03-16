捷運週邊房價漲幅榜出爐！冠軍不在台北　「這站」漲最多

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陳金萍解釋，高雄捷運系統能夠一次入榜5個站點，最重要的因素就是「1」字頭的房價，基期相對較低，尚有較大的漲幅空間。再來是近期利多話題不斷，如科技產業擴廠、重大建設相繼投入、新建案成交，讓自住、置產買盤持續流入，都是推升房價顯著成長的要素。
以漲幅居冠的高雄捷運「生態園區站」來看，介於三鐵共構的「高鐵左營站」和北高雄主要生活圈的「巨蛋站」間，兼具便捷交通和成熟商圈優勢，加上距離台積電廠區將落腳的中油煉油總廠舊址，也只需要搭乘2站到捷運「世運站」即可抵達，房市前景看好，吸引建商積極購地推案。去年就交易多筆屋齡較新的物件，如「京城大苑」、「YOO馥建築」等，推升該區房價水平，從18.2萬攀升至22.9萬/坪，漲幅高達25.8%。
同樣受到科技重大建設助攻的還有高捷「青埔站」和「楠梓加工區站」。陳金萍表示，位於橋頭新市鎮「青埔站」，近來隨著科技大廠陸續進駐橋頭科學園區，產業聚落成形下，未來預計將帶來大量人口及工作機會，發展極具潛力；至於「楠梓加工區站」，原先就因楠梓產業科學園區所產生的就業機會，累積不少人口紅利，近來又受惠於台積電設廠利多，刺激房市熱度加速增溫。挾著橋頭科學園區、台積電設廠兩大話題下，不只在地客選擇搶入捷運站點周邊，連外地置產族、科技新貴們也紛紛加入，房價自然也就大受激勵。
至於發展更為成熟的台北捷運系統這次有3個站入榜，分別為捷運「新莊站」、「龍山寺站」和「忠孝敦化站」，其漲幅原因各不相同。陳金萍說明，以捷運「新莊站」鄰近廟街商圈，是新莊區早期發展區域，生活機能完整，過去以中古屋為主，不過近幾年新莊區在新北產業園區、購屋商場、大型企業、酒店相繼進駐下，讓不少建商看好區域房市前景，積極在新莊區布局推案，捷運新莊站周邊也出現不少都更案或開發案，如捷運新莊站出口附近的千坪都更案「永鼎帝京」、「富貴中華」，以及新莊舊商圈少見的大基地開發案「運動時代」，進而拉抬周邊房價到42.2萬/坪，也推升捷運新莊站房價出現18.5%的漲幅。
捷運「龍山寺站」每坪住宅均價落在50.8萬，以台北市來說算是價格行情相對實惠的區域，但近年在西區門戶軸線翻轉、中正萬華復興計畫的推動下，老舊的都市樣貌得以蛻變，加上原先就具備成熟的生活機能，讓不少想取得北市門牌的民眾前往購屋，補漲優勢逐漸發酵，近期成交多筆「台北晶麒」、「榮耀天邑」及「員邦華宴」等，也推升區域房價，讓年漲幅來到14.9%。而捷運「忠孝敦化站」同樣也有14.9%的年漲幅，陳金萍提到，忠孝敦化站位精華地段、食衣住行機能齊備，周邊商辦、商家林立，有著廣大的就業租屋需求，吸引不少置產族前往投資，去年就有交易多筆百萬以上的小坪數商品，如「華美聯合大廈」、「喜福居」及「集賢居」等。
但是陳金萍也提醒，不少民眾會因為看好軌道題材的保值性、便利性提早卡位，不過以立法院通過的前瞻基礎建設經費來看，原本占比最大的軌道建設，已從原本的4241億調降至1903億，經費大幅縮減，且要知道從路線、站點選定、審查到實際開始動工，期程太長充滿變數，過往也不乏發生變更路線的情形，因此建議購屋民眾，隨著軌道題材購屋，盡量還是挑選已經興建完成，或是確定動工後再入手，「眼見為實」才會是最大的房市保證！