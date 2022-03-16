小黃運將送毒　中警搜出藏毒2千包

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警方指出，張姓主嫌原本被警方逮捕時還堅稱毒品是自己個人要使用，直到警方在其屋內搜索時意外發現2個行李箱，一打開竟分別倒出上千包毒咖啡，才改口坦承與同為24歲的陳姓友人加入販毒集團負責保管及分裝毒品，並以行李箱盛裝毒品以利隨時搬運及變更藏匿處所；而集團中另兩名同夥(43歲顏姓男子及45歲唐姓男子)，本業為計程車司機，則自去年中疫情嚴峻時期開始加入，透過駕駛營業用自小客車作為掩護，協助販運毒品。
警方在現場共計查獲第三級毒品愷他命26包(毛重81公克)、毒品咖啡包2050包(毛重9244.5公克)、點鈔機及工作手機，另發現許多毒品包裝袋、電子磅秤、藥鏟及封口機等分裝工具，儼然是一個小型毒品分裝場。隊長陳聖偉表示，依據道路交通管理處罰條例第37條，計程車駕駛人如犯毒品罪經法院判刑確定者，將廢止其執業登記，該販毒集團成員除副業發展不利外，連本業都將不保；對此更呼籲民眾，販賣、運輸第三級毒品均係7年以上有期徒刑之重罪，切勿因僥倖心理鋌而走險。
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