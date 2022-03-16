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貨櫃三雄熄火、能源股逆勢走強　台股終場僅小漲14點

▲台北股市今（16）日在亞洲中呈現弱勢，開高走低，早盤一度漲160點收復萬七大關，但之後節節下挫，最低來到16808點，終場僅漲14點，收在16940點，成交金額新台幣3971億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（16）日在亞洲中呈現弱勢，開高走低，早盤一度漲160點收復萬七大關，但之後節節下挫，最低來到16808點，終場僅漲14點，收在16940點，成交金額新台幣3971億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-16 14:17:542022-03-16 14:20:30

市場等待美國聯準會將會於17日凌晨公布利率，美股昨（15）日反彈，但台北股市今（16）日在亞洲中呈現弱勢，開高走低，早盤一度漲160點收復萬七大關，但之後節節下挫，最低來到16808點，終場僅漲14點，收在16940點，成交金額新台幣3971億元。今日航運股資金比重高於電子股，貨櫃三雄熄火，但航空股逆勢成長。另外，能源族群一片喜氣走強。

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美股反彈也帶動今日亞股表現，日韓股市漲幅有1%，陸股漲2%，港股回神漲7%，但台北股市呈現弱勢，早盤一度漲160點，收復萬七大關，但之後指數震盪加劇，最低來到16808點，高低震盪277點，終場僅漲14點，收在16940點，成交金額新台幣3971億元。權值股台積電終場漲3元，收在558元。聯電漲0.7%、力積電漲近2%。

而今日盤面焦點在航運股， 資金比重高於電子股，長榮昨日宣布配發每股18元股利，並宣布現金減資，退還股東每股6元，算算每位股東可領24元，但今日長榮股價綠油油，頗有利多出盡的味道，外界認為多反應對股利政策不是很滿意。長榮終場幾近跌停，跌幅逾9%，來到143元。

至於陽明與萬海也綠光罩頂，分別跌2.3%與6%多。但航空股表現亮眼，華航終場漲4.7%、長榮航也漲5%以上。而台灣能源議題持續發燒，太陽能族群一片喜氣，安集飆漲停，達能、國碩、鑫科、茂迪、聯合再生漲幅4%到8%。另外，大亞也飆漲停。



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