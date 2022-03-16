COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

UBA／未與競爭球隊保持適當距離　政大決賽前禁賽兩球員

▲UBA決賽開打之前，政治大學宣布禁賽兩名球員。（圖／政大提供）
▲UBA決賽開打之前，政治大學宣布禁賽兩名球員。（圖／政大提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-16 14:25:58

備受關注的UBA決賽本周末將登場，政大雄鷹籃球隊全力尋求衛冕，正積極備戰！針對近日網路傳言「蔡宸綱離隊」，雄鷹球團今(16日)表示，蔡宸綱並未離隊。領隊姜豐年考量，蔡宸綱、王鈞聖兩名球員，近期個人行為嚴重影響團隊、對團隊已造成傷害，慎重做出決定：暫時禁止兩名球員參與球隊練習、及禁止參加本周末的UBA決賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
政大雄鷹籃球隊表示，球隊自成軍以來，除以爭奪UBA最高榮譽為目標，也極為重視學生教育，包括禮貌、品格、生活常規與團隊紀律等。政大雄鷹籃球隊創辦人及領隊姜豐年說，籃球是團隊運動，蔡宸綱雖球技有目共睹，但在重要賽事期間，未與競爭球隊保持適當距離，是球隊大忌。經查兩位球員近期行為確有不當，且違背雄鷹創隊原則及理念，球隊必須賞罰分明，惟球隊著眼「教育」理念，做出上述決定，並考量給予球員思考進步機會，蔡宸綱和王鈞聖的相關不當行為細節將不予公開。此外，相關決定已經告知全隊，獲得團隊理解。政大雄鷹籃球隊也鄭重說明，蔡宸綱並未提出離隊要求，相關網路傳言並不確實。

先前8強賽階段傷兵游艾喆表示，當下全隊爭冠目標一致，備戰決賽氣氛相當好！塞內加爾籍外籍球員丁恩迪，也主動請纓上陣，他表示，在球隊既艱難又重要的此刻，強力要求教練團將他列入拚UBA連霸的戰力考量！由於大賽在即，政大雄鷹籃球隊全隊尊重並珍惜UBA舞台，仍將以即將到來的兩場比賽為重，積極專心備戰。教練團將考量球員狀態，以最佳陣容應戰，也希望雄鷹球迷將關注焦點，放在努力備戰的球員身上；未來也將不再回應相關網路傳言或報導，全隊正全心備戰決賽，希望各界諒解。

雄鷹隊並感謝政大師生及校友、粉絲，近期積極爭取台北小巨蛋決賽入場門票，並籌備相關進場加油事宜，球隊將全力發揮，打出政大團隊球風，以年度UBA精神「更好的我們」，全力爭奪冠軍。

NBA／客場爆發狂砍60分　Irving：我進入了Kobe模式

網球／Medvedev若要參加今年溫網　恐先被迫進行政治表態

NBA／又一個60分！Irving爆發半場就砍41分　籃網奪4連勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
82.69%17.31%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀