UBA／未與競爭球隊保持適當距離 政大決賽前禁賽兩球員
備受關注的UBA決賽本周末將登場，政大雄鷹籃球隊全力尋求衛冕，正積極備戰！針對近日網路傳言「蔡宸綱離隊」，雄鷹球團今(16日)表示，蔡宸綱並未離隊。領隊姜豐年考量，蔡宸綱、王鈞聖兩名球員，近期個人行為嚴重影響團隊、對團隊已造成傷害，慎重做出決定：暫時禁止兩名球員參與球隊練習、及禁止參加本周末的UBA決賽。
政大雄鷹籃球隊表示，球隊自成軍以來，除以爭奪UBA最高榮譽為目標，也極為重視學生教育，包括禮貌、品格、生活常規與團隊紀律等。政大雄鷹籃球隊創辦人及領隊姜豐年說，籃球是團隊運動，蔡宸綱雖球技有目共睹，但在重要賽事期間，未與競爭球隊保持適當距離，是球隊大忌。經查兩位球員近期行為確有不當，且違背雄鷹創隊原則及理念，球隊必須賞罰分明，惟球隊著眼「教育」理念，做出上述決定，並考量給予球員思考進步機會，蔡宸綱和王鈞聖的相關不當行為細節將不予公開。此外，相關決定已經告知全隊，獲得團隊理解。政大雄鷹籃球隊也鄭重說明，蔡宸綱並未提出離隊要求，相關網路傳言並不確實。
先前8強賽階段傷兵游艾喆表示，當下全隊爭冠目標一致，備戰決賽氣氛相當好！塞內加爾籍外籍球員丁恩迪，也主動請纓上陣，他表示，在球隊既艱難又重要的此刻，強力要求教練團將他列入拚UBA連霸的戰力考量！由於大賽在即，政大雄鷹籃球隊全隊尊重並珍惜UBA舞台，仍將以即將到來的兩場比賽為重，積極專心備戰。教練團將考量球員狀態，以最佳陣容應戰，也希望雄鷹球迷將關注焦點，放在努力備戰的球員身上；未來也將不再回應相關網路傳言或報導，全隊正全心備戰決賽，希望各界諒解。
雄鷹隊並感謝政大師生及校友、粉絲，近期積極爭取台北小巨蛋決賽入場門票，並籌備相關進場加油事宜，球隊將全力發揮，打出政大團隊球風，以年度UBA精神「更好的我們」，全力爭奪冠軍。