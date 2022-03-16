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長者疫苗接種打氣增？500元獎勵奏效　陳時中：有增1成

▲指揮中心今（16）日舉行疫情記者會，由指揮官陳時中（右二）說明國內相關疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（16）日舉行疫情記者會，由指揮官陳時中（右二）說明國內相關疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-16 14:37:55

為刺激長者疫苗接種率，指揮中心提出獎勵措施，年滿65歲以及55歲原住民長者，自3/10起至4/10接種，可領取500元的衛教品，對此，指揮官陳時中今（16）日表示，在打氣部分，有從3.6萬增加到4萬人，差不多是增加1成的比例，若沒有獎勵，可能就會往下降，所以現在有獎勵更應該趕快來打。

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指揮官陳時中表示，目前國內接種人口涵蓋率第 1 劑 83.23%、第 2 劑 77.73%、 基礎加強劑接種率 0.81%、追加劑接種率 47.16%。

在今日的疫情記者會上，媒體問到，長者的500元接種獎勵，是否有提升疫苗打氣？陳時中表示，接種數量大約從3.6萬增加至4萬人，約增加1成的比例，他直言，若是沒有獎勵，接種數應該會跟預約的量一樣會往下降。

陳時中再次呼籲，時間到的、符合資格者，可以打得當然要打，現在有獎勵的更應該趕快來打，500元衛教品時間至4/10。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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