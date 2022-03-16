雨傘399變699！7-11集點4年前就賣過 客嗆：解釋一下
超商每每發動集點活動，聯名商品往往一開賣被秒殺，熟客都知道得先靠店員幫忙預留才有機會搶到。7-11上周推出最新全店集點，主題是賽車超跑模型，並加碼瑪莎拉蒂超跑精品集點加購，沒想到卻被抓包疑似是2018年賣剩的庫存品，且加購價還翻了近2倍，雨傘從399元變699元，客人更私訊要店員「解釋一下」。對此，7-ELEVEN解釋商品皆為全新生產，是廠商誤用包材，非舊品進行販售。
有超商店員在批踢踢八卦版爆料，7-ELEVEN上周推出瑪莎拉蒂快閃購活動，沒想到幫客人搶到貨後，卻收到客人私訊質問，最新拿到的瑪莎拉蒂自動傘，包裝上製造日期卻是2018年7月，這才發現和2018年推出的集點商品一模一樣，但價格卻翻了近2倍。
對比7-ELEVEN在2018年10月推出的瑪莎拉蒂集點送活動，共有3款商品相同，包括20吋鋁合金登機箱加購價由2999元變3999元、旅行袋加購價由699元變999元，以及27吋折疊傘加購價由399元變699元。發文爆料的店員狠批：「舊品改名當新品漲價賣，坑消費者坑到這種境界我也是笑了，以後超商集點想買東西的請自行注意吧。」
該文一出立刻受到高度關注，7-ELEVEN也隨即回應，商品皆為全新生產，是廠商誤用包材產生誤解，非舊品進行販售。並在官網公告，為了回應粉絲對瑪莎拉蒂跑車喜愛，重新製作行李箱、旅行袋、雨傘3款商品，但因廠商誤用包材產生誤解，已購買的民眾可憑發票退換貨，並免費贈送一杯大杯拿鐵。
不過爆料網友對於7-ELEVEN說法並不領情，加碼再貼出商品吊牌照片也是2018年，怒嗆「連商品吊牌都是誤用舊包材？賣擱騙啊」，網友們也開酸：「有學到經濟火車頭精髓」、「賣不掉就加價賣是基本常識」、「庫存成本反應價格啦，放幾年了也要錢」、「古董比較貴」。不過也有人力挺，熱銷商品重製加賣是很正常的事情，「你以為廠商授權的權利金都沒漲嗎」。