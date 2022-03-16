T1／中信特攻推廣反毒　與東泰高中打公益表演賽

響應推廣反毒理念，新北中信特攻籃球隊今天（16日）參加「青春不藥毒 反毒真英雄」籃球公益活動，與HBL新竹勁旅東泰高中進行表演賽。在風城當地2000多名觀賽學生面前，藉由籃球場上熱血互動，向年輕族群傳達反毒精神。
這場籃球公益賽由新竹縣政府和財團法人潤聲教育基金會主辦，特別邀請以「反毒」為球隊核心理念的中信特攻一起參加。率隊出征的中國信託育樂公司董事長陳國恩，活動前致詞也特別提到，推廣反毒不只是口號，而是一件必須被認真對待且嚴肅的社會議題，「期待藉由這次特攻隊員們推廣籃球賽，讓年輕人感受運動帶來的熱血與正面力量，進而獲得拒絕毒品的堅定勇氣。」
這場籃球公益表演賽，阿巴西開打沒多久就用單手爆扣炒熱全場氣氛，儘管正在賽季進行期間，但利用訓練空檔參與公益，阿巴西表示：「能夠以職業球員身份，和學生球隊進行交流，同時還能宣導反毒，是一件相當有意義的事。」
接下來中信特攻即將展開客場四連戰之旅，本週日（20日）將揮軍南下再度交手高雄全家海神。回顧3月6日特攻們克服連續出賽的兵疲馬困，硬是在落後20分的情況下，於主場演出史詩級絕地大逆轉，首度在例行賽打贏海神。目前特攻還落後海神1.5場勝差，本週若能趁勝追擊，爭取季後賽排名將能獲得更有利位置。