北市推外籍看護安心計畫　迄今服務逾2372個家庭

《四方報》報導，臺北市勞動力重建運用處為使被看護人獲得更好照顧，持續推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排護理師、職能治療師及雙語通譯人員到宅服務，依被照顧者的健康狀況，對外籍看護工進行一對一的照護技能指導，勞動局長陳信瑜表示，讓移工在家就能掌握各項照護技巧，減緩家屬照顧壓力並且增進照護品質，自106年起迄今已服務2372個家庭。
由於每個失能者的症狀不盡相同，該計畫的專業團隊主動與家屬、外籍看護共同討論病況、目標及照顧技巧指導，排除語言上的隔閡。我們在曾奶奶家執行了兩次到宅訓練服務，指導移工翻身、移位、灌食、拍背等照顧技巧，阿娣說有專業的團隊到家中指導並回覆示教，確認她的學習情況，讓她壓力減輕不少，比較不會感到無助，一開始不知道自己的照顧方式是不是對的，很怕傷害到奶奶，透過到宅訓練指導提升工作技能，對在陌生的國度工作的她來說，是走下去的力量。
陳信瑜表示，移工是不少家庭的照顧主力，重建處每年持續辦理到宅訓練，提升了移工照顧技巧，也解決了一個家庭的照顧壓力，達到雙贏結果。
重建處表示，雖目前疫情趨緩，本處仍嚴格落實防疫規定，進家戶的專業指導員及通譯人員皆已完整接種2劑新冠疫苗，保護自己也讓服務對象安心，歡迎在臺北市轄內合法聘僱移工家庭免費申請。