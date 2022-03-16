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視察美福倉儲火場　鄭文燦：已進入收尾階段

▲鄭文燦今天到美福倉儲火災現場視察，表示火場處理已經進入收尾階段。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦今天到美福倉儲火災現場視察，表示火場處理已經進入收尾階段。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-03-16 15:39:27

桃園近日接連發生大型倉儲物流中心大火，市長鄭文燦今（16）日上午前往蘆竹區，視察美福倉儲火場處理情形。鄭文燦表示，美福倉儲火場處理正進入收尾階段，昨（15）日大型機具大鋼牙加裝加長型抓爪，由原來32米延伸至40米，可延伸至7樓，目前已將6樓拆除完畢並排煙、降溫，今日將接續進行7樓牆面板拆卸與排煙、降溫，並清運建築廢棄物及毀損肉品，暢通出入道路，鄭文燦強調，市府須確保消防員安全，再進一步完成倉儲內部火場清理。

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▲大型機具大鋼牙加裝加長型抓爪，可延伸至7樓。（圖／桃園市政府提供）
▲大型機具大鋼牙加裝加長型抓爪，可延伸至7樓。（圖／桃園市政府提供）
鄭文燦說明，市府同步進行三大配合工作，首先，市府在3天前商請台電以臨時用電方式，供應周邊小型工業區，確保鄰近的工廠可繼續生產；第二，市府安排國內最大環保清運公司達清企業，先行清運建築廢棄物以暢通工業區聯外道路，再進一步清運內部毀損肉品，完成火場清理，一切均按規範處理；第三，監測站針對南崁、桃園地區進行空污、水污監測，確保鄰近社區安全。


鄭文燦談到，美福倉儲是採取極高強度設計的超大型倉儲，必須由外攻堅，先行拆除牆面板進行火場的排煙、降溫，以利降低風險，他也感謝業者積極配合，與消防局密切合作。鄭文燦說，目前現場1至5樓風險已解除，消防員已可進入現場；6至7樓的大型冷凍庫倉儲的作業也希望盡快完成，預定今日牆面板將全數拆卸完畢，進行最後的火場清理。


鄭文燦另外說明，位於楊梅幼獅工業區的家樂福楊梅物流中心昨（15）日進行火場清理時，環保局監測空氣品質指標AQI大於200達紫爆等級，教育局立刻協調仁美國中於昨日下午與今日預防性停課，其餘楊梅、平鎮地區的學校並無空污情形，昨日物流中心火場也已清理完畢。

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