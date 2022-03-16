居檢「753」最快下月縮短至7天　醫提1重要指標

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對此，台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書指出，根據美國研究，疫情盛行區如果只有隔離7天，大概會有13%潛在染疫者進入社區，「一定有風險，但是也該試煉，不然永遠都不要開了」，並提出4項指標，包含疫苗覆蓋率、落地採檢陽性率、防疫旅館感染率、染疫者初步匡列的陽性率（牽涉到當季變異株威力、疫苗覆蓋率、民眾習慣）。
不過王任賢認為，縮短檢疫時間是一個方向，不可用疫苗覆蓋率當作指標，應看公共衛生上的負擔最重要，也就是視縮短檢疫時間後，入境者會增加，防疫旅館住宿率是否會因此飽和很多，若無基本上就沒有問題，可持續開放。對於外界擔心病毒會有潛伏期，王評估，因為有落地篩查，因此對於本土疫情應該不會有太大影響。
有旅宿業者提出，開放觀光後應「旅疫分離」，讓入境旅客落地採檢，陽性者送醫或入住集中檢疫所、加強型防疫旅館，陰性者可免檢疫，持續參與旅遊行程，並採團進團出旅遊。
陳時中說，旅遊與檢疫難以一刀切開，否則防疫成本會提高，但因應可能會有旅館員工或是客人染疫，會持續與旅遊同業公會討論自主應變與管理措施。
王任賢則認為，若是台灣公共衛生量能不夠，加上入境者繁多，「那你可以做這方面決定是沒有問題的」，可以先試行看看有無問題，若無問題就能開放，我國衛生局作戰能力堅強，發現問題都可以立即匡列與篩查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。