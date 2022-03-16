俄入侵烏　IMF：恐重塑全球經濟和地緣政治秩序

我是廣告 請繼續往下閱讀
文中提到，戰爭也削弱商業信心，引發投資者不確定性，這將抑制資產價格、緊縮金融環境，並可能引發新興市場的資本外流。
IMF說：「衝突是對全球經濟的重大打擊，將傷害成長與推升物價。」
IMF官員已表示，將下調先前對2022年全球經濟成長4.4%的預估。在今天的文章中，暗指對區域成長的預測也可能下調。
IMF將於4月19日發布最新的經濟成長預測報告。
IMF說，有直接貿易、旅遊和金融風險的國家，將感受到愈來愈大的壓力，包括漠南非洲、拉丁美洲、高加索和中亞等動亂地區的風險將升高。
此外，非洲和中東部分地區糧食不安全的情況可能加劇，舉例來說，埃及等國高達80%小麥進口來自俄羅斯和烏克蘭。
IMF說，從長遠來看，如果能源貿易改變、供應鏈重組、支付網絡破碎，各國考慮調整持有的儲備貨幣，戰爭可能從根本上改變全球經濟和地緣政治秩序。
IMF預期俄羅斯和烏克蘭的經濟將嚴重衰退，歐洲也將出現天然氣進口與更廣泛的供應鏈被打亂；至於收留大部分烏克蘭難民的東歐，將負擔更大的財政支出。逃離烏克蘭的難民數已達300萬人。
另外，與俄羅斯貿易和支付系統密切的高加索地區和中亞國家，將因俄羅斯經濟衰退與受到制裁而遭到更大影響。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1110316