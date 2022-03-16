119人受害！網紅小玉販合成色情片海撈千萬 遭檢方起訴
百萬YouTuber網紅小玉（朱玉宸、26歲），涉嫌利用AI變臉技術DeepFake，將許多名人套用在日本女優身上，製作出成人影片，並以800元或1900元吸引網友加入會員，獲利達上千萬元，新北地檢署今（16日），依個資法等及販賣猥褻影像等罪，起訴小玉與莊姓助理。
據了解，莊姓助理涉嫌從網路下載女名人照片及影片，並擷取被害人臉部特徵，做出換臉影片素材，再由小玉利用DeepFake將其合成到日系女優色情片中，以此吸引大批網友加入會員，並依不同長度的影片收取相應金額；此外加入會員的網友，還可以透過聊天室舉辦的活動，選出下一名受害者。
檢方則指出，將被害人臉部特徵合成猥褻影片並販售，足貶損被害人之名譽，對於被害人之人格、會評價及名聲均可產生負面之影響，且在網路世代，該等侵害一旦發生，勢必難以徹底移除或隔絕，此一行為也凸顯出2人對女性私密隱私缺乏理解與尊重之心態，故依刑法販賣猥褻影像、誹謗罪及個資法起訴2人。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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