號召高雄「封肉大胃王」！打敗正妹關主獎金5萬元

內門傳統辦桌宴是全國知名的在地美食，而南北4大主廚強強聯手「宋江大宴」辦桌料理，3月26日將在內門順賢宮登場。為宣傳內門總舖師的絕佳手藝，高市府觀光局舉辦「封肉大胃王」比賽，年滿20歲的高雄市民即可參加，報名日期即日起至3月19日中午12時止，決賽時若吃贏美女大胃王關主，即可將5萬元高額獎金帶回家。
高市府觀光局說明，內門總舖師的好手藝聞名遐邇，而吮指回味的「封肉」是傳統辦桌的代表菜之一，觀光局特選定封肉作為高雄大胃王初賽唯一指定項目，廣徵有志成為高雄大胃王的市民，並以能提出證明自己食量的影片或照片者，擇優挑選10名參加初賽，本周日(20日)下午2時，於高雄義享天地1樓戶外廣場舉行，由現場20分鐘內吃最多的前3名選手進入決賽。
觀光局表示，決賽將於4月1日在內門順賢宮舉行，屆時將對上高雄人的關主－曾在35分鐘完食3公斤牛肉的正妹大胃王「特盛吃貨艾嘉Abby」。除封肉外，也加入總舖師料理非常重要的一道菜「米糕」，為比賽項目之一，進行一場高雄史上最激烈的辦桌料理大胃王pk決戰。挑戰關主成功者，將可獲得高額獎金新台幣5萬元，如挑戰失敗，也有獎金3,000元。
觀光局提醒，報名參賽者必須是年滿20歲的高雄市民，且參賽前必須簽下健康狀況切結書，請務必衡量自身狀況再來報名挑戰。（報名網站： https://reurl.cc/DdQ4qm )
無法報名參加大胃王比賽的民眾也可以手刀報名「宋江大宴」，就有機會吃到內門阿隆師湯富隆、阿机師吳義雄、美花師陳美花等三位頂尖總鋪師的正宗辦桌料理。