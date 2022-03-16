調漲電費 議員：民生壓力「雪上加霜」

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根據經濟部2021年結算資料，我國電力83%為火力發電，燃料以天然氣與煤為主，其中燃煤火力發電比高達53%，去年進口量燃煤量高達6740萬公噸，其中俄羅斯供貨量佔比14.5%；位居台電煤碳物資來源的第三大供應國。
黃馨慧認為，調漲電費不是不可以，但電費漲價前，經濟部或台電難道不用先檢討缺電所產生能源配比問題？台電不應該先檢討同意補助高雄市政府蓋動物園的正當性？
黃說，民進黨難道不應該先說明，為何選在通膨造成民生物資價格飛漲的最差時機，堅持要調漲電費、增加民眾負擔及生活壓力？
經濟部長因為「天然氣虧損達910億」、「發電原物料上漲」，預計3月底以前決定電價調漲幅度，4月1日就公布新電價。黃馨慧質疑是不是7月前，台電要再漲一波夏季電價？
黃馨慧罵，市民做小生意、賣麵的、賣早餐的，因為電價調漲1%要增加多少成本，更何況經濟部預計調漲3%，影響市民生活層面甚大，對民生壓力是「雪上加霜」。中央政府不檢討能源配比，卻忙著制裁別人，遇到缺電、虧損，都要民眾負責，根本是無能政府。
經發局指出，相關電價調整機制，由中央經濟部成立電價費率審議會討論制定，主要目的為促使資源有效利用及建立公平合理電價結構，並反映電業合理供應成本，建立電價及各項費率專業審查制度，地方政府並非為該會委員，市府將把地方相關意見轉請中央經濟部參酌。