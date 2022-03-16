調漲電費 議員：民生壓力「雪上加霜」

台中市議會今 (16) 日進行台電中火空汙專案報告，市議員黃馨慧表示，台電不檢討能源配比政策，連續缺電、跳電與中火空汙。民進黨制裁俄羅斯、切斷發電原物料第三大供應來源，經濟部隨即就以「發電原物料上漲」的理由，準備 4 月 1 日調漲電費，形同先制裁全民的荷包失血。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據經濟部 2021 年結算資料，我國電力 83% 為火力發電，燃料以天然氣與煤為主，其中燃煤火力發電比高達 53% ，去年進口量燃煤量高達 6740 萬公噸，其中俄羅斯供貨量佔比 14.5% ；位居台電煤碳物資來源的第三大供應國。

黃馨慧認為，調漲電費不是不可以，但電費漲價前，經濟部或台電難道不用先檢討缺電所產生能源配比問題？台電不應該先檢討同意補助高雄市政府蓋動物園的正當性？

黃說，民進黨難道不應該先說明，為何選在通膨造成民生物資價格飛漲的最差時機，堅持要調漲電費、增加民眾負擔及生活壓力？

經濟部長因為「天然氣虧損達 910 億」、「發電原物料上漲」，預計 3 月底以前決定電價調漲幅度， 4 月 1 日就公布新電價。黃馨慧質疑是不是 7 月前，台電要再漲一波夏季電價？

黃馨慧罵，市民做小生意、賣麵的、賣早餐的，因為電價調漲 1% 要增加多少成本，更何況經濟部預計調漲 3% ，影響市民生活層面甚大，對民生壓力是「雪上加霜」。中央政府不檢討能源配比，卻忙著制裁別人，遇到缺電、虧損，都要民眾負責，根本是無能政府。