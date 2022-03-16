鴻海2021年全年獲利1393億 EPS 10.05元、賺逾一個股本
鴻海今 (16) 日召開線上法說會，第4季稅後純益443.95億元，季增20%、年減3%，每股純益3.2元。但去年全年三率三升，稅後純益1393.2億元，年增37%，創歷史第3高，去年EPS 10.05元，大大優於前年的7.34元，也是自2008年以來的新高。
鴻海去年合併營收5兆9941.74億元，較前年5兆3580.23億元成長12%，再創歷史新高。而去年三率三升，包括去年稅後獲利1393.2億元，EPS 10.05元，淨利率2.32%，年增0.42%；毛利率6.04%，優於前年的5.65%；營業利益1489.59億元，營益率2.49%，較前年2.07%增加0.42個百分點。
至於鴻海去年第4季合併營收1兆8898.26億元，季增34%，創歷史單季次高紀錄，但年減6%。去年第4季毛利率6.03%，較第3季6.3%減少，但比前年同期的5.69%增加0.34個百分點。去年第4季稅後獲利443.95億元，季增20%、年減3%，單季淨利率2.35%，第4季每股稅後純益3.2元，優於第3季的2.67元，但略低於前年同期的3.32元。