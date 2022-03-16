開發金看台股審慎樂觀　今年股利絕對金額會比往常多

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至於不動產的資產為590億元，占比為2.7%；現金部位則有898億元，伺機掌握今年升息的機會進場，合計中壽投資組合在去年底合計為2兆1665億元，避險前經常收益率為3.51%，避險結構比率約7成，避險成本約1.18%，外匯準備金餘額約33.5億元。
另一家子公司凱基銀行2021年稅後獲利貢獻41.5億元，在中小企業、房貸及消費貸款等多元業務皆呈現成長；中華開發資本2021年稅後淨利98.9億元，主要來自於認列大樓出售獲利及投資評價增長。
除業務穩健成長，開發金以「ABCDE」5大策略為發展主軸，包括數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行，2021年在各領域也有顯著進展，包括中壽自2021年12月30日成為開發金100%持有的子公司，而各子公司積極結合夥伴拓展生態圈，發展多元數位創新應用。此外，開發金控啟動全新儲備幹部計畫，培養新世代金融菁英；對內加速工作流程精簡，對外持續優化客戶體驗，同時加速資本重分配策略以強化獲利。
開發金總經理龐德明表示，中壽自2021年12月30日成為開發金100%持有的子公司，未來可望挹注獲利表現，強化集團競爭力，同時將透過各子公司合作，進一步拓展營運效能。同時，開發金也是台灣首家承諾2045年全資產組合達淨零碳排的金控，並連續兩年入選道瓊永續指數（DJSI），未來持續推動營運據點碳中和，增加綠色產業投資組合，善盡金融業的社會影響力，深化永續經營承諾。
至於股利規畫部分，開發金表示，4月董事會討論後將發布重訊，方向上由於2021年獲利大幅成長，股利希望適度反映獲利增長，絕對金額會比往常為 多，但還要視子公司上繳情況及主管機關核准金額而定，不過，可望優於往年。至於台美升息的影響，預估若升息1碼，對NIM會提高5BP，來到1.83%。