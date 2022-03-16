孟耿如挺7月孕肚挑戰高難度瑜伽　網友驚訝 ：真的懷孕嗎

30歲女星孟耿如懷孕7個月，卻絲毫不見孕婦模樣，她勵志要當個時尚年輕的小孕婦，最近曬出逛超市照片，四肢相當纖細，讓網友相當羨慕，今（16）日首度曝光做瑜伽模樣，終於露出微微隆起的孕肚，網友驚訝地說：「最美的女人」、「我都生完了肚子還比妳大」、「好瘦的玉米媽咪喔！」





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▲孟耿如懷孕 7個月，預計5月生產。（圖／翻攝孟耿如IG）

孟耿如說，每次醫生稱讚她很棒，都有在運動，其實都很心虛，因為忙著工作、出遊，很久沒有認真運動，所以特別上瑜伽課鍛鍊身體，不過從側身照來看，孟耿如四肢纖細、孕肚起伏不大，做瑜伽高難度姿勢游刃有餘，柔軟度非常好。





老公黃子佼接受《NOWnews今日新聞》訪問，表示孟耿如沒有刻意調整飲食，「應該是體質關係，只有胖到嬰兒，都沒有胖到媽媽，因為耿如媽媽也是這樣，懷孕時身體都很纖細」。即將當上爸爸的他，表示生活上最大的轉變，是陪伴愛妻散步，以往都會開車去餐廳用餐，但孕婦需要緩慢、刺激性不要太強的運動，所以會改成散步去餐廳，最近一次是特別把車停回家，夫妻倆從台北小巨蛋走到新生北路，散步走了一個小時去用餐，堪稱創紀錄的一次；而他平常就愛洗衣服、晾衣服，老婆懷孕時就幫忙多做點家事，分擔責任甘之如飴。





▲黃子佼（左）與孟耿如感情甜蜜，都一起旅遊。（圖／黃子佼提供）

他與孟耿如登記結婚兩年，女兒「黃玉米」預計5月報到，夫妻倆趁著愛女尚未到來，享受兩人出遊的快樂時光，也預計幫月底生日的黃子佼辦50歲生日趴，因為夫妻倆總是黏TT一起亮相，每天都過得像情人節，反倒是被家人提醒，才想到已經結婚2週年，笑說「其實我們都不浪漫，只是很珍惜的過日子」。



