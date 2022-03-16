桃機停電因電纜被偷剪？工業YouTuber吐真心話：堪稱傳奇
桃園機場第二航廈11日發生大停電，事後調查發現疑是因為兩名臨時工破壞電纜造成，現場還遺留了一把油壓剪，這2名工人目前也被檢方收押禁見。不過有人偷剪桃機的高壓電纜，罕見情節引發討論。工業YouTuber「超認真少年 I’m Serious」就表示，自己曾被220v電過，真正高壓電的世界，電弧往往比電線可怕，直言偷剪高壓電纜擁有「高超的技術和過人的膽識」，根本就是傳奇。
超認真少年今（16）日在臉書發文表示，無關政治討論工業知識，分析若想剪斷桃機高壓電纜需要準備「消弧斷電拉桿、絕緣毯、絕緣手套、絕緣鞋，油壓剪。想必這兩位一定是有十足專業和擁有勇氣的人，但證物只有用牧田電池的雜牌剪。」
超認真少年進一步指出，「或是他們必須有辦法先操作中控斷電，他們才能安全去剪斷電纜，但是怎麼想也不太可能，因為如果不是內部的人，怎麼有辦法讓它斷電，讓他們安心的去剪斷電纜。」
超認真少年再分析，「除非他們有極專業的技術和能力，在活電作業下去創造迴路，把電引流到別的迴路，不讓自己被電死。但我實在是想不懂，有如此能力和勇氣的人，應該有一堆公司搶著要，為什麼要去偷電纜。」
超認真少年更透露自己曾被一般220v電過，直言「真正高壓電的世界，電弧往往比電線可怕，按照媒體給的條件和說法我覺得比較有可能羈押的是屍體不是活人。總之就是，危險的工作有人做！高超的技術和過人的膽識會讓你成為傳奇。」
超認真少年最後直言，「如果檢察官需要重回現場模擬再剪一次，拜託通知我，我想拍一集給大家看他們到底怎麼辦到的。」並在文末標註關鍵字「站在工業知識學習的立場上」、「真心想知道」。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「我也想知道怎剪的」、「整起事件耐人尋味啊」、「你知道的太多了」。（編輯：倪浩軒）