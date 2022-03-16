深夜報案家裡「魔神」 大甲警請媽祖相助「淨一淨」

面對「囡仔性」老大人要有耐心，交心送暖，溫馨倍感。后里區舊社里一名84歲王姓獨居老翁經常打電話到后里分駐所請求協助，昨日夜間后里分駐所所長李建興、警員王璽睿接獲熟悉的老翁報案，聲稱「家裡有無形玩偶「魔神」，並且在地上撒滿了綠色彈珠」，員警一到熟悉報案的地點「天靈宮」媽祖廟，配合老翁在媽祖廟演出「與神同行」戲碼，安撫老翁情緒後，在女神的見證下送他返家就寢。





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警方表示，王老先生（27年次），是位孤苦無依的獨居長者，也是后里區警察、社福單位關懷協助的對象，因為王先生孤老無友，「110」成為他最佳交友熱線。每當110案件浮現熟悉地址，「后里分駐所」員警就會心一笑「老大哥需要找人聊天」，馬上驅車前往。











警方指出，日前大甲警分局后里分駐所所長李建興、警員王璽睿接獲熟悉的王老先生報案，聲稱「家裡有無形玩偶「魔神」，並且在地上撒滿了綠色彈珠」，員警一到熟悉報案的地點「天靈宮」，配合老先生演出「與神同行」戲碼，先是認真問了一下何事報案，再藉由「拜請媽祖保平安」、「警察、媽祖一定挺你」行徑，讓原本「囡仔性」爆發、想找人聊天卻不願明說的獨居老安心，在滿滿的儀式感下回家，隨後幫王老先生把家裡「淨一淨」、聊聊天、舒解孤寂感，當他說出關鍵詞「警察謝謝你」，轄區警察就知道完成任務。











后里分駐所長李建興表示，「銀髮安居，不只是社福問題，也涉及所謂社會安全網」目前老人比重將接近2成，后里分駐所同仁從社會關懷角度出發，有時老大人的迴路會跟小孩的迴路相同，面對獨居長者的「無厘頭報案」，往往要耐著性子，秉持「陪朋友聊天」信念，因為這或許是「幫助獨居長者的生命線」，透過關懷老人家紓解心中的孤寂，並藉由陪陪他聊天形式，讓老人家備感溫馨，也覺得社會有所溫暖，每隔一段期間，警察也會與里長給予王老先生一些物資接濟。



