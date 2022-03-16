鴻海劉揚偉展望Q1很正面　預期全年表現平穩

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針對今年第一季展望，董事長劉揚偉表示，受到2021年第四季供應鏈影響，未被滿足的需求有部分將會延續到今年第一季，故仍正面看待今年第一季的季節性表現，預期年對年表現約略持平。
全年營運表現預期方面，劉揚偉指出，綜合全球新冠疫情、通膨以及國際政經情勢發展，讓目前供需狀況變得複雜且充滿不確定性，料況緊俏的情況要到今年下半年才會比較明朗，但對於今年的展望，還是審慎正面看待，目前預期全年營運表現平穩。
除了第一季全年營運展望外，劉揚偉也說明今年集團營運六大主軸：包括ICT業務：鴻海將透過既有營運及全球布局優勢維持業界領先。集團也將持續強化管理競爭力，積極爭取EPS極大化。
電動車：集團今年將持續擴大客戶基礎，加速電動車商轉、量產。今年車用營收將以零組件、軟體為主，預計下半年開始在美國俄亥俄州廠量產Lordstown Mortor電動皮卡。
半導體：今年將聚焦於全球多元產能與技術布局上，集團也將延伸集團的EV（Electric Vehicle）垂直整合到半導體，對標未來EV EEA架構所需要的MCU、ZCU、SoC、小IC等，並即將在產能與供應鏈進行更深度的合作，與重要的客戶一起合作開發晶片，會是公司很重要的利基。
軟體布局：鴻海以「軟體定義電動車」作為未來電動車產業發展的關鍵。同時，集團也將以平台化思維，打造電動車、元宇宙生態系。全球布局：面對新的國際局勢，鴻海將持續發揮全球布局優勢，彈性且動態地調配產能資源。面對EV產業未來趨勢，鴻海以BOL（Build Operate Localize）新的合作模式，持續在電動車全球佈局有序地發展，除了北美以及台灣，集團將持續布局泰國、印尼、印度、中東與墨西哥，將提供整車、三電、零組件、軟題與雲端服務。2021年度，集團總計資本支出為新台幣923億元。
ESG：鴻海秉持「永續經營＝EPS＋ESG」理念，為協助董事會強化管理機制並完善鴻海的公司治理。董事會已在3月16日通過設立提名委員會，並推舉董事長劉揚偉、獨立董事王國城、獨立董事龔國權擔任委員。未來委員會將協助董事會強化管理機制，並健全公司治理結構，為公司永續發展奠定基礎。
至於針對中國大陸深圳封城，鴻海當地廠區一度暫停營運，今日鴻海也發出聲明表示，鴻海在深圳的主要園區，部分員工生活、工作、交通都在園區內，實行「兩點一線」封閉式管理。根據深圳市發布的行業指引政策，在嚴格遵循政府防疫要求，做好園區內閉環管理及保障員工健康照護的前提下，相關園區已恢復部份生產運營。