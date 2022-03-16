理念與路線不同 新北市平地原住民議員宋雨蓁退出國民黨
國民黨新北市平地原住民議員宋雨蓁今（16）日在新北市議會宣布退出國民黨，也為年底的選戰投下變數；宋雨蓁強調，離開國民黨的決定下得不容易，很艱難、無奈與傷心，但與黨的理念及路線已不同，只能離開並祝福，希望她的退黨，能夠喚醒黨對原住民的重視。
宋雨蓁表示，國民黨這幾年對原住民區塊沒有特別的著重、關心，雖有不斷的建議黨中央，但可能黨最近遇到的問題很多，原住民對國民黨而言只是小眾，還來不及處理，溝通上沒有得到共識，黨也沒有具體的作為；既然理念差距過大，還是彼此祝福，離開國民黨，她可在其他位置上為族人發聲，做更多事。
宋雨蓁指出，離開國民黨後不會加入其他政黨，希望沒有包袱、沒有政黨的框架下，以中立超然的立場為原住民發聲，而原住民事務本來就應該跳脫政黨，不該受政黨的綁架跟束縛；盼退黨後能喚醒國民黨，回頭看看這些的原住民族人忠貞、堅定的支持著國民黨，即便黨已經背棄了他們，他們仍然不離不棄。
宋雨蓁認為，若只順從黨意，不聽民意，未來也會被淘汰，尤其現在年輕人對國民黨的支持度快速崩盤；並提醒其他的政黨，選舉時，原住民可能是各政黨要爭取的關鍵選票，但請不要忘了，應該去了解原住民選區的真正需求，而不是選完後就忘掉原住民，只把原住民當棋子、當選舉的工具。