印尼超級獨角獸來了！GoTo擬於4月上市　估值飆288億美元

我是廣告 請繼續往下閱讀
從去年開始，外界對這家公司的發展就相當看好。據《華爾街日報》去年的報導，GoTo的目標估值在350億美元（約新台幣1兆0008億元）至400億美元（約新台幣1兆1438億元）之間。若GoTo上市，按每股發行價格來看，GoTo的市值將達262億 (約新台幣7492億萬元)至288億美元。據金融公司Dealogic數據顯示，GoTo的上市將名列今年全球前5大上市案，同時也是印尼有史以來第5大的上市案。
對此，GoTo執行長Andre Soelistyo於15日表示，印尼是世界上最大、最令人興奮的新興市場，今年印尼資本市場在全球市場波動的背景下表現出強大的韌性。
在俄烏戰爭、通膨率增加、美元升息等多重因素衝擊下，一些東南亞科技股面臨巨大壓力；截至週二收盤，總部位於新加坡的Grab Holdings Inc.和Sea Ltd.的股價今年至今均下跌了約58%，印尼網路商城營運商PT Bukalapak.com 的股價則比去年的IPO價格下跌逾67%。然而，印尼的整體股市表現優於競爭對手，雅加達上市股票的IDX綜合指數今年迄今漲幅超過5%，GoTo此時上市，無疑是為東南亞上市公司強化信心。