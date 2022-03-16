係金ㄟ！台電人秀鳥巢照「發誓」：鳥獸碰觸釀停電真的有
昨（15）日高雄市大社、燕巢區中一帶共2000戶停電，台電說明是有鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂停電，而今日清晨基隆又有7831戶短暫停電，台電說明疑似因松鼠碰觸供電設備造成短路。連續發生鳥獸碰衝造成停電，讓外界議論紛紛。不過有位自稱是台電維修人員的網友在臉書「爆廢公社」發文，強調鳥獸碰衝造成停電真的一直在發生，更稱自己願意「發誓」掛保證，引發熱議。
原PO自稱是台電維修人員，強調自己不特別袒護誰，也不討論是否缺電，只單純就「鳥獸觸碰造成停電」來講幾句真心話。原PO強調，鳥獸碰觸造成停電是真的有，高壓電大部分每某個區段就會設置一組保護開關，當事故電流過大時，保護開關的保險絲就會熔斷，一般只需要趕到現場換掉保險絲就好，但是少部份不只保險絲熔斷，就連器具也一起炸毀時，維修時間就會拉長。
至於為何感覺最近頻繁發生鳥獸碰觸造成停電，原PO直言自己「可以跟各位發誓保證，每年每個月鳥獸造成事故停電的次數一直都不少，並不是最近才增加」，認為大家會有最近頻繁發生的印象，是因為過去這類事故不會見諸於媒體版面，但自從303大停電後，媒體才開始密切關注各區停電的消息。
原PO強調事故一直都有，「並不是最近才比較多，而且大部分事故是無法避免的，我們能做的只是降低事故機率和儘速恢復供電，希望各位能諒解」。
原PO也用一張喜鵲在高壓電桿上築巢的照片為例，「現在是喜鵲的繁殖期，喜鵲又喜歡在我們的電桿裝置物築巢，一般正常來說是不會有事的，但是當喜鵲不只叼樹枝還叼鐵線時，鐵線就會造成相間短路而造成事故，而且下雨天時，其實樹枝也會導電，所以本來沒事的鳥巢，也會因為雨天而炸開」。台電能做的就是盡量驅趕，也安裝了驅鳥器，但還是會有不怕的鳥兒來築巢，而且喜鵲築巢很快，兩天就能築好大約8成，實在防不勝防。
原PO最後再次表示，「事故一直都是有的，我們能做的只是盡量降低事故機率和快速恢復供電，希望各位能理性看待，至於三月的大停電造成大家的觀感不佳，真的深感抱歉，我們會努力做得更好的」。（編輯：倪浩軒）