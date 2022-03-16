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用路人注意！清明連假匝道管制時間曝光

▲高速公路局今（16）日表示，依據國道交通量資料統計，歷年清明節連假前2周休已有提前掃墓車流出現，並伴隨著周休旅遊旅次，預估國道全線雙向交通量為110百萬車公里！（示意圖／NOWnews資料照)
▲高速公路局今（16）日表示，依據國道交通量資料統計，歷年清明節連假前2周休已有提前掃墓車流出現，並伴隨著周休旅遊旅次，預估國道全線雙向交通量為110百萬車公里！（示意圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-16 17:20:19

清明節連假自4月2日至4月5日共4天，高速公路局今（16）日表示，依據國道交通量資料統計，歷年清明節連假前2周休已有提前掃墓車流出現，並伴隨著周休旅遊旅次，預估國道全線雙向交通量為110百萬車公里，是一般週休交通量的1.1倍，而國道5號受限於雪山隧道可通行流量，尖峰時段易有壅塞回堵情形，故國5實施分向時段性入口匝道封閉及高乘載管制措施。

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為紓解清明節連假前2週休提前掃墓等車流，高公局於3月19日、26日的5至12時封閉國5石碇及坪林南向入口，且將石碇入口改大客車專用；3月20日、27日的15至20時維持例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制。建議用路人可改搭公共運輸，若要開車前往宜蘭，則可改走106乙及台9線或錯開管制時段及路段。

另清明節連假期間，國道亦實施多處時段性匝道封閉措施，連假第1、2日的4月2、3日，每日0至12時，封閉國5石碇、坪林及國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；連假第3、4日的4月4、5日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、每日7至24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

高公局提醒，民眾於出門前可利用高速公路1968App或網站查詢國道即時路況及相關疏導措施，彈性調整行車時間與改道路線，避開壅塞路段及時段。高公局預祝大家清明節連假行車平安。

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