房市／5分鐘說一個深刻故事 　「地創放送」空間開放預約

我是廣告 請繼續往下閱讀
展覽配合台灣手搖飲文化的語彙，將聲音當成帶有土地養分的有聲飲品，利用台灣北、中、南、東與離島四大區域，設計出四杯風味茶飲，同時連結台灣各分區地方特產的記憶點與鮮明的人文個性。來到此空間的人不僅能透過聲音多認識一個地方團隊，還可以結交來自全台各地的地方創生夥伴。
信義房屋表示，去（2021）年11月成立台灣地方創生基金會，由前國發會主委陳美伶擔任董事長，台灣地方創生基金會有感於地方創生的團隊需要南北移動來促進對話與合作，卻苦無空間可以好好聚會討論，因此於八德路打造「地創放送 Localog Space」結合閱讀、展覽、講座、活動等，盼成為孕育地方創生發展與資源整合的創意基地。
「地創放送 Localog Space」色調為亮黃色的溫暖色系，利用木作結構強調與自然土地的結合，特別的是，空間內設計一座特製木作蹺蹺板，象徵人與人之間的平衡、人與土地的平衡，地方與城市的平衡，以及自然與人文的平衡。
「地創放送 Localog Space」目前採實名制預約體驗，可經由台灣地方創生基金會網站上的線上系統預約，歡迎對地方創生有興趣的民眾前來體驗，基金會自110年11月成立以來，已經招募將近100個地方創生團隊加入到網路平台中，目標把全台地方創生團隊的執行案例匯集於此，並整合最即時與完整的資料庫，成為「台灣的地方創生單一入口網站」，作為國際想了解台灣地方創生發展的門戶，不管是理解台灣作法、尋找合作夥伴，都更容易。