歡慶大象日！泰國各地舉辦果蔬自助餐

《四方報》報導，本月13日是泰國的大象日，為了慶祝，泰國各地擺放專屬給大象們的蔬果自助餐，要好好犒賞大象們的辛勞。春武里府芭堤雅東芭樂園的這頓豪華「自助餐」接待了近60頭大象。人們在一張巨大桌子上擺滿水果和蔬菜，供它們享用。照片顯示，桌子上擺著很多香蕉、西瓜等果蔬。素林府班塔敦地區的「水果自助餐」則迎來了大約300頭大象。
根據泰國《曼谷郵報》13日報導，由於新冠疫情，當地有較長時間沒有接待外國遊客，當天到場的遊客為慶祝活動增添了不少活力。東芭樂園負責人甘蓬・丹薩差說：「人們喜歡看大象，餵它們食物，特別是它們喜歡的香蕉。它們看起來都很健康和愉快。」素林府官員說，慶祝活動旨在告訴大家大象的重要性，喚起人們對動物的保護意識。
泰國被譽為「大象之邦」，大象是泰國的吉祥之物和國寶，深受遊客喜愛。以往泰國多地會在大象日舉辦慶祝活動。然而受到新型冠狀疫情影響，部份地方政府機關取消今年的慶祝活動。 新冠疫情爆發後，出於防疫考慮，泰國自2020年4月起禁止外國遊客入境，旅遊業遭重創。為提振經濟，泰國政府自2021年11月1日起向部分國家和地區的遊客有條件開放。不過近期因變種病毒帶來的疫情變化，泰國政府數次調整入境政策。