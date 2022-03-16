福原愛遭新歡前妻控是小三！她握4情書 索1200萬反被告
福原愛去年3月被爆出與橫濱男「雙出軌」醜聞，她雖然否認外遇一事，但在去年7月離婚後，隨即扶正橫濱男，當時橫濱男曾透露是與太太離婚後，才與福原愛交往，但是對此橫濱男的太太則是出面反擊，直言福原愛就是導致離婚的原因。
福原愛自從扶正橫濱男後，屢傳再婚，先前日媒曾報導，福原愛就算離婚前被爆出婚外情，也一直與橫濱男有聯繫，當時尚未離婚的橫濱男偶爾會去福原愛家，雖然橫濱男談離婚時波折不斷，但是福原愛仍無法斷絕聯絡，直到橫濱男離婚後，兩人才名正言順的交往。
針對此說法，橫濱男的前妻向日媒《週刊文春》表示根本是謊言，且前妻的手頭上握有福原愛寫給橫濱男的4封情書，雙方曾為此多次談判，前妻透露在報導刊登後，與福原愛聯繫，要求她更改說法，沒想到福原愛卻提出了交換，要求100萬日圓（約台幣24萬元）的改口費，前妻認為福原愛沒打算更正報導，因此開出5000萬日圓（約台幣1200萬元）的補償費用後，全部交給律師處理。
對於前妻的指控，福原愛的經紀公司反駁，提到前妻多次致電福原愛，並威脅如果不想被週刊爆料，就支付5000萬日圓的封口費，因此認為前妻是在敲詐，已經提出了刑事告訴。前妻的律師則表示，前妻的訴求為更正報導，沒說過要把證據提供給週刊，認為福原愛毀損委託人名譽，各說各話，宛如羅生門。