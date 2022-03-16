奴才蒐集貓咪廢毛製作「Ｑ版迷你拖鞋」　網：跪求量產

這拖鞋一定保暖！又到了貓咪的換毛季節，相信許多飼主都會替主子梳毛，以免牠們過度將廢毛舔下肚，不過日本有一位飼主就發揮創意，將貓咪身上的廢毛搖身一變成牠專屬的「迷你拖鞋」，網友看了都直呼：「拜託請量產！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「米尼拉（みにら）」長相討喜，在網路上有不少粉絲。（圖／推特帳號MiniraDiary）▲牠配合度高，曾經扮演「白菜蟲」贏得大家喜愛。（圖／推特帳號MiniraDiary）原來這隻虎斑貓叫做「米尼拉（みにら）」，因為長相討喜配合度又高，因此在網路上擄獲不少網友喜愛。而這天身為貓奴的飼主替米尼拉梳毛後，發現梳下來的廢毛量相當驚人，便突發奇想將這些毛以製作羊毛氈的方式，製作成一雙米色的迷你毛拖鞋，尺寸不僅剛好符合米尼拉的腳，上頭還貼著虎斑貓貼紙，直接變成牠專屬的室內拖鞋！▲日前飼主將米尼拉身上梳下來的廢毛製作成迷你拖鞋！（圖／推特帳號MiniraDiary）▲大小剛剛好，上頭還貼了貓咪貼紙，表示是米尼拉專屬的拖鞋喔！（圖／推特帳號MiniraDiary）▲米尼拉：穿起來很溫暖呢！（圖／推特帳號MiniraDiary）▲與人類的拖鞋相比，迷你拖真的太可愛啦！（圖／推特帳號MiniraDiary）由於這雙迷你拖相當精緻又可愛，飼主也分享了米尼拉穿上後的照片，讓PO文在一天之內就累積超過23萬人次按讚分享！許多網友看了都忍不住笑說：「就連臉的貼紙也都印了，可愛到快流鼻血了」、「跪求量產」、「土產自用」、「看到這個突然改也想給我的貓穿鞋了」、「該開始蒐集貓毛了」。（編輯：陳珮瑜）別惡搞主子！奴才假裝丟玩具 貓咪傻愣看天空：球球呢？有喵孫萬事足！橘貓愛給奶奶揹 一臉滿足：阿嬤最疼我嚇唬誰？布偶貓不給媽鋪床 裝螃蟹走路外八示威：朕不准