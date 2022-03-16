gogoro新車SuperSport亮相！載入全新SSmartcore不怕打滑

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1 TCS 循跡防滑系統：能即時偵測前、後輪速差，當後輪發生空轉瞬間，TCS 會即刻介入、調配動力輸出，以穩定後輪循跡動態。擁有多段式調校，標準版 (TCS Standard) 於後輪打滑時立即介入，讓一般騎士皆能安心操駕；而進階版 TCS 的作動裕度較寬，相對保留較多的動力輸出，讓具備豐富騎乘經驗的騎士能更精準的在防滑與動力輸出間拿捏掌控。會標配在未來的 Gogoro部分車款上，也能透過線上商店購買擴充加裝的費用為標準版費用3600元，將於 3/21 正式販售，購買後到換電站進行電池交換，系統即可啟用
2定速巡航模式：讓車主可於車速介於 10 km/h 至 60 km/h 區間內，按下電子倒車油門鍵啟動定速巡航，SSmartcore 智駕電控核心會主動維持當下車速穩定行進。定速期間，可隨時加速以便超車，鬆開電子油門則降回原設定速度，只要輕拉煞車即會關閉定速巡航。行進間若遇到坡度起伏，其定速速率不受坡度影響，上坡時會自動增加動力輸出以維持車速，下坡時則會適時開啟電池回充功能減速，讓長下坡定速騎乘不超速。智慧擴充加裝的費用1000元
3 LTE 智慧遠端連網服務：新款 Gogoro 電動機車也將配備全新的「Gogoro Telematics Unit」（GTU）通訊模組，此通訊模組支援 4G LTE 連線，因此讓電動機車可以常時連網，不受藍牙 10 公尺連線範圍限制透過 Gogoro App，提供 24 小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查：包含車輛傾倒示警、車輛上鎖 / 解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢與提示等車主日常生活會遇到的使用情境。也能遠端遙控解鎖車輛。
目前SSmartcore 智駕電控核心平台只有支援最新車款SuperSport上。GTU 連網控制單元可以與部分舊款的 Gogoro 車款相容，今年 9 月開始回廠申購安裝，SSmartcore 智駕電控核心平台也將於未來的 2 至 3 個季度內，提供給所有 PBGN 夥伴開發嶄新車種。
全新亮相的SuperSport 的動力核心為G2.2 馬達，提供 7.6 kW / 3000 rpm 最大動力，極速可達 96 km/h，採用皮帶傳動系統，汽車等級的 Class D LED 頭燈，搭配上前 14 吋後 13 吋 Michelin City Grip Saver 全天候性能胎、重車等級的 Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統、前後輪內建整合式胎壓偵測器 (TPMS)，全方位提升車輛安全和穩定性。「動態光變烤漆」車色因為視角的轉變。定價分別為 Gogoro SuperSport ACE (ABS + TCS + LTE) 115,980 元；Gogoro SuperSport TCS (ABS + TCS) 108,980 元；Gogoro SuperSport (SBS) 99,980 元。
針對突破性的新車功能，也引起gogoro相關社群討論，覺得「功能越來越向汽車看齊！」，同時對於定速系統認為「噱頭大過於實際使用」、「定速真的沒啥用。」，而連網系統覺得是個實用新功能。