網紅小玉合成變臉謎片被起訴　蔡清祥再籲國人尊重隱私

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蔡清祥表示，法務部已啟動刑法修法工作，已增訂刑法28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪章）內容包括偷拍、同意拍而不同意傳、強拍、以深偽技術製造散播不實性影像等，都有獨立處罰，如果以營利涉及犯罪，還可以加重處罰，最重可以處罰7年徒刑。
蔡清祥呼籲國人要尊重他人隱私，不要偷拍、強拍或用深偽技術來製造散播不實性影像，否則處罰是相當重的。
網紅朱玉宸與莊姓男子，利用人工智慧與合成軟體，合成119名被害人臉部圖像，製作猥褻與色情影片並散播，涉犯妨害風化、個資法、加重誹謗等罪，新北地檢署今天偵結起訴。
檢方說，莊姓男子負責於網路下載被害人照片或影片，並擷取被害人的「臉模」（人臉特徵）作為製作換臉影片的素材；再由朱玉宸利用換臉軟體，透過人工智慧模擬演算（AI）及深偽（Deepfake）技術，合成人體（人臉）圖像或影像。（編輯：張銘坤）1110316
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110