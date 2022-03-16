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網紅小玉合成變臉謎片被起訴　蔡清祥再籲國人尊重隱私

▲法務部長蔡清祥呼籲國人尊重隱私。（圖／中央社記者劉世怡攝 111年3月16日）
▲法務部長蔡清祥呼籲國人尊重隱私。（圖／中央社記者劉世怡攝 111年3月16日）

中央社

2022-03-16 18:56:302022-03-16 18:57:43

（中央社記者劉世怡台北16日電）網紅「小玉」朱玉宸等涉濫用換臉技術合成名人謎片案，今天起訴。法務部長蔡清祥表示，已啟動刑法修法，製作或散布不實性影像又營利，最重可處7年徒刑，也呼籲國人尊重隱私。

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蔡清祥指出，肯定承辦檢警人員打擊不法的辛勞，對於以不實深偽影片為犯罪手段而傷害無辜民眾權益，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌非常重視，他也積極啟動修法，以保障一般民眾及維護受性犯罪之被害人權益。

蔡清祥表示，法務部已啟動刑法修法工作，已增訂刑法28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪章）內容包括偷拍、同意拍而不同意傳、強拍、以深偽技術製造散播不實性影像等，都有獨立處罰，如果以營利涉及犯罪，還可以加重處罰，最重可以處罰7年徒刑。

蔡清祥呼籲國人要尊重他人隱私，不要偷拍、強拍或用深偽技術來製造散播不實性影像，否則處罰是相當重的。

網紅朱玉宸與莊姓男子，利用人工智慧與合成軟體，合成119名被害人臉部圖像，製作猥褻與色情影片並散播，涉犯妨害風化、個資法、加重誹謗等罪，新北地檢署今天偵結起訴。

檢方說，莊姓男子負責於網路下載被害人照片或影片，並擷取被害人的「臉模」（人臉特徵）作為製作換臉影片的素材；再由朱玉宸利用換臉軟體，透過人工智慧模擬演算（AI）及深偽（Deepfake）技術，合成人體（人臉）圖像或影像。（編輯：張銘坤）1110316

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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