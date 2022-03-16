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健保部分負擔調整草案出爐！李伯璋：力拼Q2上路

▲衛福部健保署今（16）日預告健保部分負擔費用調整草案，力拼上半年實施。（圖／資料照片）
▲衛福部健保署今（16）日預告健保部分負擔費用調整草案，力拼上半年實施。（圖／資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-03-16 19:07:51

衛福部健保署今（16）日預告健保部分負擔費用調整草案，包含慢性病處方籤第二次以後領取維持免收，地區醫院、基層診所檢驗檢查部分負擔免收費級距調整為500元等。健保署長李伯璋今接受媒體聯訪時表示，預計可為健保挹注107.3億元，草案力拼上半年上路。

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衛福部長陳時中於2019年末宣布，自去（2020）年元旦起，健保費率調漲至5.17%，補充保費調整至2.11%，並保證到今年前都不會再調漲保費。但考量到健保費率並未調足，健保會2月25日討論5大健保財務調整措施，包含調整部分負擔、提高投保上限、廢短期停復保、改革補充保費、強化政府責任。

今傍晚衛福部預告修正「全民健康保險保險對象門診藥品、門診檢驗檢查、急診應自行負擔之費用」草案14日。李伯璋說明，原先至醫院領取第二次以上慢性處方籤，要加收部分負擔100元，但最新草案版本採免收，一般藥品、慢籤第一次調劑基層診所與地區醫院100元以下免收，藥費101元以上收取20%比率，上限200元，醫學中心與區域醫院上限300元，推估可為健保挹注43億元。

▲依預告內容修正111年全民健康保險部分負擔改革方案（圖／健保署提供）
▲李伯璋說明，原先至醫院領取第二次以上慢性處方籤，要加收部分負擔100元，但最新草案版本採免收。（圖／健保署提供）
針對急診部分負擔，按檢傷分類赴區域醫院與醫學中心，第1至2級者少收100元至150元，3級維持不變，第4至5級多收250元至300元，推估影響金額1.2億元，並希望改變民眾就醫行為，減少輕症赴大醫院。

在檢查檢驗部分負擔方面，基層院所與地區醫院500元以下免收，501元以上收取10%比率，上限100元，區域醫院與醫學中心以檢驗（查）費用10%、20%收取，按經轉診及未經轉診訂定不同上限，推估可為健保帶來63億元。

▲依預告內容修正111年全民健康保險部分負擔改革方案（圖／健保署提供）
▲區域醫院與醫學中心以檢驗（查）費用10%、20%收取，按經轉診及未經轉診訂定不同上限。（圖／健保署提供）
李伯璋指出，全年每人累計需增加部分負擔，以「不受影響」所占人數比率最高，約佔36.7%、846.2萬人，包含重大傷病患者與低收入戶，「10元至200元」所占人數比率為22.9%，約528萬人，總計可為健保挹注107.3億元。

「沒有一個方案是完全完美」，李伯璋指出，現行草案是陳時中聽取與參考各界意見後決議，後續還待各醫療院所系統調整，若能順利溝通，最快將於今年上半年實施。

巷仔內／陳時中的第三支箭　健保改革刻不容緩

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健保改革爭議大！專家籲漲保費　批政府都在解決心理因素

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