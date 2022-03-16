健保部分負擔調整草案出爐！李伯璋：力拼Q2上路

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今傍晚衛福部預告修正「全民健康保險保險對象門診藥品、門診檢驗檢查、急診應自行負擔之費用」草案14日。李伯璋說明，原先至醫院領取第二次以上慢性處方籤，要加收部分負擔100元，但最新草案版本採免收，一般藥品、慢籤第一次調劑基層診所與地區醫院100元以下免收，藥費101元以上收取20%比率，上限200元，醫學中心與區域醫院上限300元，推估可為健保挹注43億元。
針對急診部分負擔，按檢傷分類赴區域醫院與醫學中心，第1至2級者少收100元至150元，3級維持不變，第4至5級多收250元至300元，推估影響金額1.2億元，並希望改變民眾就醫行為，減少輕症赴大醫院。
在檢查檢驗部分負擔方面，基層院所與地區醫院500元以下免收，501元以上收取10%比率，上限100元，區域醫院與醫學中心以檢驗（查）費用10%、20%收取，按經轉診及未經轉診訂定不同上限，推估可為健保帶來63億元。
李伯璋指出，全年每人累計需增加部分負擔，以「不受影響」所占人數比率最高，約佔36.7%、846.2萬人，包含重大傷病患者與低收入戶，「10元至200元」所占人數比率為22.9%，約528萬人，總計可為健保挹注107.3億元。
「沒有一個方案是完全完美」，李伯璋指出，現行草案是陳時中聽取與參考各界意見後決議，後續還待各醫療院所系統調整，若能順利溝通，最快將於今年上半年實施。